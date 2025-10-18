xs
คึกคัก! นักท่องเที่ยวไทยต่างชาติแห่เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์-สิมิลัน วันกว่า 2 พันคน เขาหลักอัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 70

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา – นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ แห่ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันช่วงวันหยุดพักผ่อน หลังเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสธรรมชาติ ส่วนท่องเที่ยวย่านเขาหลักคึกคัก อัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 70


วันนี้ ( 18 ต.ค.68) ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานพังงา นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เกาะ8 หรือ เกาะสิมิลัน และเกาะ 4 หรือเกาะเมียง ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา หลังจากปิดการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูในหน้ามรสุม 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้พบว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ซึ่งทางอุทยานฯได้ประกาศเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568-15พฤษภาคม 2569


อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลันขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลสีครามใสสะท้อนแสงแดด แนวหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวตัดกับโขดหินรูปร่างแปลกตา โดยเฉพาะ “หินเรือใบ” สัญลักษณ์ของเกาะแปด (เกาะสิมิลัน) ที่ตั้งตระหง่านเหนืออ่าวเกือก กลายเป็นจุดชมวิวสุดฮิตของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีจุดดำน้ำยอดนิยมอย่าง หาดเจ้าหญิง หาดเล็ก ลานข้าหลวงที่เกาะเมียงหรือเกาะสี่ และ เกาะบางู (เกาะเก้า) ที่มีปลาสวยงามและแนวปะการังหลากสีสันและแนวปะการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ โดยในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม จำนวน 2,017 คน แบบดำน้ำตื้น 1,978 คน แบบดำน้ำลึก 39 คน เรือนำเที่ยว 51ลำ

นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า การท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันในฤดูกาลนี้ มีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องความปลอดภัย การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวัน ซึ่งการเปิดการท่องเที่ยว พบว่าท้องฟ้าแจ่มใส หาดทรายขาวทะเลสวยเป็นอย่างมาก หมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นจุดท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ติดอันดับโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวชมความงาม ขณะที่สถานการณการท่องเที่ยวโดยรวมเริ่มดีขึ้นมียอดจองโรงแรมในย่านเขาหลักมากกว่าร้อยละ70





