คึกคัก! นักท่องเที่ยวไทยต่างชาติแห่เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์-สิมิลัน วันกว่า 2 พันคน เขาหลักอัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 70

พังงา – นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ แห่ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันช่วงวันหยุดพักผ่อน หลังเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสธรรมชาติ ส่วนท่องเที่ยวย่านเขาหลักคึกคัก อัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 70
วันนี้ ( 18 ต.ค.68) ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานพังงา นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เกาะ8 หรือ เกาะสิมิลัน และเกาะ 4 หรือเกาะเมียง ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา หลังจากปิดการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูในหน้ามรสุม 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้พบว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ซึ่งทางอุทยานฯได้ประกาศเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568-15พฤษภาคม 2569
อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลันขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลสีครามใสสะท้อนแสงแดด แนวหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวตัดกับโขดหินรูปร่างแปลกตา โดยเฉพาะ “หินเรือใบ” สัญลักษณ์ของเกาะแปด (เกาะสิมิลัน) ที่ตั้งตระหง่านเหนืออ่าวเกือก กลายเป็นจุดชมวิวสุดฮิตของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีจุดดำน้ำยอดนิยมอย่าง หาดเจ้าหญิง หาดเล็ก ลานข้าหลวงที่เกาะเมียงหรือเกาะสี่ และ เกาะบางู (เกาะเก้า) ที่มีปลาสวยงามและแนวปะการังหลากสีสันและแนวปะการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ โดยในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม จำนวน 2,017 คน แบบดำน้ำตื้น 1,978 คน แบบดำน้ำลึก 39 คน เรือนำเที่ยว 51ลำ
นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า การท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันในฤดูกาลนี้ มีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องความปลอดภัย การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวัน ซึ่งการเปิดการท่องเที่ยว พบว่าท้องฟ้าแจ่มใส หาดทรายขาวทะเลสวยเป็นอย่างมาก หมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นจุดท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ติดอันดับโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวชมความงาม ขณะที่สถานการณการท่องเที่ยวโดยรวมเริ่มดีขึ้นมียอดจองโรงแรมในย่านเขาหลักมากกว่าร้อยละ70