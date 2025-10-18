เสียชีวิตแล้ว! "ยายรอเมาะ" เหยื่อระเบิดนราธิวาสหลังเจ็บสาหัส ต้องตัดขาตัดลำไส้

นราธิวาส - "ยายรอเมาะ" วัย 79 ปี เหยื่อระเบิดหน้าร้านน้ำชา อ.ยี่งอ เสียชีวิตแล้ว หลังได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดขา-ตัดลำไส้ ญาติเผยเก็บเงินทั้งชีวิตหวังไปฮัจญ์ จ่ายมัดจำแล้ว 1 แสนบาท แต่ระเบิดลูกเดียวพรากชีวิต-พังความฝันไปอย่างโหดร้าย
วันนี้ (18 ต.ค.) "คุณยายรอเมาะ" วัย 79 ปี เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุลอบวางระเบิดกลางชุมชน จ.นราธิวาส ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วเมื่อเช้ามืด ที่โรงพยาบาล หลังต่อสู้กับอาการสาหัสจากการถูกตัดขา-ตัดลำไส้ ความหวังสุดท้ายในชีวิตที่จะได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ ซึ่งเป็นความฝันที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตกว่าแสนบาท ต้องดับสลายลงอย่างสมบูรณ์ เพราะน้ำมือของผู้ก่อเหตุรุนแรง สะเก็ดระเบิดไม่ได้เพียงแค่พรากชีวิต แต่ยังพราก 'ชุดขาวแห่งศรัทธา' และ 'ความสุขบั้นปลายชีวิต' ไปจากหญิงชราผู้บริสุทธิ์อย่างไม่หวนกลับ
ข่าวเศร้าสุดสะเทือนใจจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดร้านน้ำชาในชุมชน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อเช้าวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้กลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุด เมื่อมีรายงานว่า น.ส.รอเมาะ ตาเลงปะลา อายุ 79 ปี หนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัส ได้สิ้นชีวิตลงแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 06.30 น. ของวันนี้ (18 ตุลาคม 2568) ยายต้องจบชีวิตลงอย่างสงบในห้องไอซียู โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หลังต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลระเบิดนาน 2 วันเต็ม
คุณยายรอเมาะต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างหนักหน่วงถึงขั้น ตัดขาเหนือเข่าข้างซ้าย, ตัดลำไส้เล็กกว่า 1 เมตร, และตัดลำไส้ใหญ่ 30 ซม. แต่ด้วยอายุที่มากประกอบกับบาดแผลฉกรรจ์จากสะเก็ดระเบิดที่เข้าถึงจุดสำคัญ ทำให้แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ สุดท้ายต้องจากไปอย่างน่าเศร้า
ก่อนหน้านี้“นางสุรารักษ์ อับดุลเลาะ”ญาติของคุณยายรอเมาะ ได้เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาไหลอาบแก้ม ถึงความฝันอันบริสุทธิ์ของหญิงชราที่ดับลง "ยายเก็บเงินมาทั้งชีวิต เพื่อจะไปฮัจย์ปีนี้ จ่ายมัดจำไปแล้วแสนกว่าบาท แกดีใจมาก บอกทุกวันว่าจะได้ไปทำฮัจย์ก่อนสิ้นลมหายใจ"เงินกว่าหนึ่งแสนบาทนั้นคือหยาดเหงื่อแรงงานที่ยายรอเมาะเก็บหอมรอมริบมาตลอดหลายสิบปี จากการทำสาหร่ายขายทีละ 5 บาท 10 บาท เพื่อสานฝันสูงสุดในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แต่ความฝันที่รอคอยมาทั้งชีวิต กลับถูกแรงระเบิดเพียงลูกเดียวพรากไปอย่างโหดร้ายเพียงเสี้ยววินาที ขณะที่คุณยายรอเมาะนั่งอยู่ห่างจากจุดระเบิดเพียง 10 เมตร
"ระเบิดลูกเดียวพังทั้งชีวิตของคนแก่คนหนึ่งที่มีความศรัทธาและความฝันอั บริสุทธิ์ ระเบิดในครั้งนี้ได้พราก 'ความหวังสุดท้ายของชีวิต' ไปอย่างโหดร้าย และฝากบาดแผลลึกไว้ในหัวใจ" ญาติกล่าวด้วยความเจ็บปวด
การจากไปของคุณยายรอเมาะ เป็นการตอกย้ำถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่เกิดจากการกระทำอันโหดเหี้ยมของผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่ไม่เพียงแต่ทำลายร่างกาย แต่ยังทำลายความฝันและความศรัทธาของผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยพิธีฝังศพ น.ส.รอเมาะ ตาเลงปะลา อายุ 79 ปี กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (18 ต.ค. 68) เวลาประมาณ 13.00 น. ณ กุโบร์มัสยิดอีเดาะห์ ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส