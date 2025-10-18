เดินหน้าเปิดปฏิบัติการกวาดล้างต่างชาติทำผิดกฎหมาย บนเกาะพะงัน บุกตรวจ 2 โรงแรมอิสราเอลไม่มีใบอนุญาต พร้อมนอมินีคนไทย

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วม ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี ตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครองเกาะพะงัน เปิดปฎิบัติการตรวจสอบธุรกิจคนต่างชาติต่อเนื่อง รวบเพิ่มธุรกิจโรงแรมชาวต่างชาติไม่มีอนุญาต และ นอมินี ต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย ในพื้นที่เกาะพะงัน 8 ราย ทั้งอิสราเอล เมียนมา และคนไทย
วันนี้ ( 18 ต.ค.68 ) ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร /ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ สตม. สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะจัดตั้งนอมินี ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือ กลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุในลักษณะกลุ่มแก๊งหรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฏร์ธานี, พล.ต.ต.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ ผบก.ทท.3 พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตามคำสั่ง ผจว.สุราษฎร์ธานี ในด้านแก้ไขปัญหาคนต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงัน ออกตรวจสอบและกวดขันคนต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงัน มีผลการปฎิบัติการจับกุมผู้ต้องหา ดังนี้
สืบเนื่องมาจากการสืบสวนการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในพื้นที่ จนทราบว่ามีคนต่างชาติมาเปิดธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมซึ่ งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกันวางแผนเข้าทำการตรวจสอบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เข้าทำการตรวจสอบเป้าหมายจำนวน 2 เป้าหมาย สามารถจับกุมคนต่างชาติได้จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย สัญชาติอิสราเอล 2 ราย สัญชาติเมียนมา จำนวน 4 ราย สัญชาติไทย 2 ราย
โดยรายแรกพบการดำเนินกิจการโรงแรมในชื่อ ARCANA KOH PHANGAN หรือโรงแรมอาคานา เลขที่ 71/21 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าโรงแรมดังกล่าวได้เปิดดำเนินการในนามบริษัท แอนโดรเมดา จำกัด มีนายกาย สัญชาติอิสราเอล และนายสุวิชานนท์ สัญชาติไทย เป็นกรรมการเจ้าของบริษัท และมีนายฌอน กัล สัญชาติอิสราเอล เป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัย และ เป็นผู้จัดการโรงแรม มีการจ้างงานคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ผิดกฎหมายจำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหานายกาย ในข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ แจ้งข้อกล่าวหานายฌอน กัล สัญชาติอิสราเอล ในข้อหาทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้
อีกรายเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบโรงแรม BLESSINGS HOME AND CAFÉ หรือโรงแรมบรีซซิ่ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านท้องศาลา อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการในนามบริษัท บีซูซ บีซูซ จำกัด มีนางยารา สัญชาติอิสราเอล เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่พบตัวในที่เกิดเหตุ ขณะเข้าทำการตรวจสอบพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 ราย กำลังทำงานเป็นพนักงานขายกาแฟ และ เก็บเงินจากการบริการขายเครื่องดื่มในบาร์ของโรงแรมดังกล่าว ซึ่งเป็นงานต้องห้ามไม่ให้คนต่างด้าวทำ และ มีนายภาณุพงษ์ สัญชาติไทย รับเป็นนายจ้าง
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายภาณุพงษ์ ในข้อกล่าวหา ให้คนต่างด้าวทำงานเกินสิทธิ์ที่จะทำได้ และ แจ้งข้อหาแก่คนต่างด้าวลูกจ้างว่าทำงานเกินสิทธิ์ที่จะทำได้ พร้อมได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีกับนางยารา สัญชาติอิสราเอล กรรมการของบริษัทบีซูซ บีซูซ จำกัด เจ้าของโรงแรมตัวจริง มาดำเนินคดีในข้อหาเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. กล่าวว่า การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านการตรวจสอบคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ในพื้นที่เกาะพะงัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ที่สร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับแหล่งท่องเที่ยวเกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี
และหากท่านพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อมูลการกระทำผิดของคนต่างชาติในพื้นที่ ให้แจ้งมาได้ที่ สายด่วน 1178 หรือตม.จว.สุราษฎร์ธานี ที่เวปไซด์ SURATTANI IMMIGRATION.GO.TH หรือหมายเลขโทรศัพท์ 077423440.//