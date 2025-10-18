ราคาผักในตลาดตัวเมืองพังงาปรับตัวสูงขึ้นต้อนรับประเพณีถือศีลกินผัก จากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคกลาง

พังงา – ราคาผักในตลาดตัวเมืองพังงาปรับตัวเพิ่มขึ้น 10-20% ต้อนรับประเพณีถือศีลกินผักที่กำลังจะมาถึง พ่อค้าแม่ค้าเกิดจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคกลาง เป็นเหตุทำให้ผักราคาปรับขึ้น ปีนี้ขายได้ไม่ดีเหมือนปีก่อนๆ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดสดการภูงา และบริเวณรอบๆศาลเจ้า ในเขตเทศบาลเมืองพังงา บรรยากาศก่อนประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2568 ของจังหวัดพังงาในปีนี้ ระหว่างวันที่ 21 - 29 ต.ค.2568 นี้ ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร และะมีการจัดประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) และพบว่าหลังจากในพื้นที่หลายจังหวัดมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ทำให้พืชผลทางการเกษตร ผัก ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหาย พบว่าประเพณีถือศีลกินผัก ปีนี้ ราคาผักปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 10 – 20 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยช่วงประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ของพังงาที่กำลังจะมาถึงปีนี้ ค่อนข้างจะซบเซา และเนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีประชาชนจึงจำเป็นจะต้องใช้จ่ายแบบประหยัด
พ่อค้าแม่ค้าผัก เปิดเผยว่า ราคาผักในปีนี้มีราคาปรับขึ้นสูง จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด ทำให้การขนส่งค่อนข้างลำบาก ทำให้ผักหลายชนิดมีการปรับราคาขึ้น และในช่วงบรรยากาศก่อนประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดพังงาในปีนี้การจับจ่ายซื้อหาผักเพื่อนำไปประกอบอาหารนั้น ค่อนข้างจะเงียบเพราะว่าการกินผักตามประเพณีถือศีลกินผักปีนี้ร้านค้าต่าง ๆ ก็ไม่ได้มีการจำหน่ายอาหารเหมือนปีก่อน ๆ
ทั้งนี้ราคาผักปรับตัวก่อนจะมีการจัดประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดพังงา ขยับขึ้นกิโลกรัมละ 10-20 บาท อาทิ คะน้า ขายกิโลกรัมละ 50 บาท ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ 50 บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ 30-40 บาท มะเขือกิโลกรัมละ 50 บาท ขึ้นฉ่าย 110-130 บาท ส่วนผลไม้ต่างๆราคายังคงปกติไม่มีการปรับขึนหรือลดแต่อย่างใด
“จากน้ำท่วมส่งผลให้ของมีราคาแพง รวมทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้ประชาชนประหยัดมากยิ่งขึ้นในการออกมาจับจ่ายใช้สอย โดยภาพรวมแล้วการซื้อหาผักก่อนจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ของจังหวัดพังงาในปีนี้ถือว่ายังเงียบมาก ขายของยากขึ้น และในปีนี้ยอดขายลดลงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา” พ่อค้าแม่ผัก กล่าว