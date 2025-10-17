พลังมวลชน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เดินขบวนปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่

นราธิวาส - กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอยี่งอ เดินขบวนปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ลอบวางระเบิดหน้าร้านน้ำชา ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
วันนี้ (17 ต.ค.) กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอยี่งอเป็นจำนวนมาก ร่วมเดินขบวนเพื่อแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมชูป้ายข้อความที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้เกิดสันติสุขในพื้นที่และประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดยกลุ่มพลังมวลชนได้เคลื่อนขบวนจากบริเวณวัดราษฎร์วิริยาราม (วัดยี่งอ) ไปยังบริเวณสถานที่เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่บ้านบูแม หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวานที่ผ่านมา (16 ต.ค.68) ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 19 คน ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส 4 คน
ด้านนายนิมูฮัมหมัด เจ๊ะเลาะ หนึ่งในประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า วันนี้ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจมาเดินขบวนเพื่อต่อต้านปฏิเสธความรุนแรง โดยรู้สึกหดหู่ เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน และรู้สึกสงสารเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกัน ที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอยี่งอเกิดเหตุน้อยมากไม่ใช่พื้นที่สีแดงหลังจากนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของการช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ หากไปร้านน้ำชาหรือแหล่งชุมชน พบเห็นสิ่งผิดปกติ บุคคลต้องสงสัย ก็จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที
อย่างไรก็ตาม ในการเดินขบวนของพลังมวลชนครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ด้วย