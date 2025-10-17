คนร้ายขับรถเข้าประกบก่อนกระหน่ำยิงอาวุธสงครามถล่มปลัด อบต.เขาตูมเสียชีวิต

ปัตตานี - คนร้ายอุกอาจขับรถประกบข้างก่อนใช้อาวุธสงครามถล่มยิงปลัด อบต.เขาตูมเสียชีวิตคารถส่วนตัว หลังออกจากมัสยิด
วันนี้ (17 ต.ค.) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วรินทร์ วันธงชัย ผกก.สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงปลัด อบต.เขาตูมเสียชีวิต ขณะออกจากมัสยิดหลังเสร็จสิ้นการละหมาด เหตุเกิดบริเวณหน้ามัสยิดเกาะบาตอ ม.5 ต.เมาะมาวี หลังได้รับแจ้งจึงรีบนำกำลังไปที่เกิดเหตุ พร้อมรายงานให้ พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่เกิดเหตุห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ มิสซูบิชิ ปาเจโร สีขาว ทะเบียน ขค 1166 สงขลา จอดชนกับรถชาวบ้านอยู่ริมถนน ห่างจากมัสยิดประมาณ 100 เมตร บริเวณประตูด้านคนขับมีรูกระสุนปืนจำนวนมาก และกระจกด้านคนขับแตก ภายในรถบนเบาะที่นั่งคนขับพบผู้เสียชีวิตนั่งจมกองเลือด ทราบชื่อ นายมูหามัดนูร อาแว อายุ 51 ปี อยู่ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ตำแหน่งปลัด อบต.เขาตูม มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามบริเวณศีรษะ คอ แขน และลำตัว จำนวนหลายแห่ง ในที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุน พบเพียงหัวกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า หลังจากผู้ตายประกอบพิธีละหมาดเสร็จ ได้เดินออกจากมัสยิดและขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้า เพื่อเตรียมขับออกจากพื้นที่ ขณะนั้นมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า 4 คน ใช้รถยนต์เก๋งสีขาว ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน คาดว่าน่าจะจอดดักรออยู่ก่อนแล้ว ขับเข้ามาประกบข้างรถของผู้ตาย จากนั้นคนร้ายที่อยู่ในห้องโดยสารด้านหน้าและด้านหลังได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ผู้ตายหลายนัด ผู้ตายพยายามขับรถหลบหนี แต่เนื่องจากถูกกระสุนและเสียเลือดเป็นจำนวนมาก ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนรถชาวบ้านริมถนน ห่างจากมัสยิดประมาณ 100 เมตร เสียชีวิตคาที่ หลังจากนั้นคนร้ายได้เร่งเครื่องหลบหนีไปทันที
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.วรินทร์ วันธงชัย ผกก.สภ.ยะรัง ได้วิทยุสั่งการด่วนไปยังหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อสกัดจับรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยรวมถึงสั่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาข่าวและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุและหลบหนี
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตั้งไว้ 2 ประเด็น คือ เรื่องส่วนตัวภายในที่ทำงาน เนื่องจากผู้ตายเป็นคนตรงไปตรงมาในการทำงาน และเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ ส่วนเหตุความไม่สงบก็ยังไม่ตัดทิ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรอผลพิสูจน์จากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอีกครั้ง โดยเฉพาะหัวกระสุนว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้นั้นตรงกับเหตุการณ์ใดบ้าง