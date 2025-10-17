มรดกเลือด! ตร.บุกรวบน้องชายก่อเหตุฆ่าพี่ชายแท้ๆ เหตุขัดแย้งมรดก

ตรัง - ตำรวจบุกรวบตัวน้องชายวัย 40 ปี หลังก่อเหตุยิงพี่ชายแท้ๆ วัย 43 ปี ดับอนาถหน้าบ้านพัก ตำรวจเผยมูลเหตุมาจากความขัดแย้งในเรื่องมรดก
วันนี้ (17 ต.ค.) พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นำชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เข้าจับกุม นายธัญเทพ ควนวิไล อายุ 40 ปี ในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในหมู่บ้าน หรือชุมชน โดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่เจ้าตัวหลบหนีมาอยู่ที่บ้านภรรยาบริเวณใกล้แยกท่าปาบ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 ได้เกิดเหตุฆ่ากันตายที่บริเวณหน้าบ้านหลัฃหนี่งในพื้นที่ หมู่ 10 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยผู้เสียชีวิตคือ นายกิตติวรรณ ควนวิไล อายุ 43 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด จำนวน 1 แผล ที่บริเวณหน้าผาก
อย่างไรก็ตาม จากแนวทางการสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาคือ นายธัญเทพ ควนวิไล ซึ่งเป็นน้องชายแท้ ๆ ของ นายกิตติวรรณ ควนวิไล ผู้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องมรดก จึงเป็นเหตุให้มีการฆ่ากันตายเกิดขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าจับกุม นายธัญเทพ ควนวิไล แล้วควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านหนองเอื้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป