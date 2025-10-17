ต้องตัดขา! ยายวัย 79 เหยื่อระเบิดนราธิวาส ดับความหวังไปทำฮัจญ์ช่วงบั้นปลายชีวิต

นราธิวาส - สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส เผยหนึ่งในชาวบ้านวัย 79 ปีที่ถูกลูกหลงระเบิดหน้าร้านน้ำชา ใน อ.ยี่งอ จนบาดเจ็บสาหัส แพทย์ต้องตัดขาซ้าย-นิ้วก้อยขวา ยังนอนไอซียูไม่รู้สึกตัว ดับความหวังไปทำฮัจญ์ช่วงบั้นปลายชีวิต
วานนี้ (16 ต.ค.) เพจ “สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส” ได้โพสต์รูปภาพหนึ่งในชาวบ้านที่บาดเจ็บสาหัส จากลูกหลงระเบิด ที่ อ. ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยระบุว่า เป็นคุณยายวัย 79 ปี ที่มีความหวังสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ แต่ต้องจบลงเพราะน้ำมือผู้ไม่หวังดี
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส ระบุว่า น.ส.รอเมาะ ตาเลงปะลา อายุ 79 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลหลายแห่ง ทั้งที่ทะลุบริเวณหน้าท้อง แผลฉีกขาดบริเวณนิ้วกลางและนิ้วก้อยข้างซ้าย และแผลฉีกขาดบริเวณใต้เข่าข้างซ้าย ไม่รู้สึกตัว แพทย์ได้ผ่าตัด ทั้งตัดขาเหนือเข่าข้างซ้าย ตัดลำไส้เล็ก 1 เมตร ตัดลำไส้ใหญ่ 30 เซนติเมตร เย็บกระเพาะที่ทะลุหลายรู ตัดนิ้วก้อยข้างขวา และใส่เหล็กนิ้วนางข้างขวา ขณะนี้ อาการยังคงทรงตัว และอยู่ในห้อง ICU อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ญาติของคุณยายเมาะ เล่าให้ฟังว่า เมาะไม่มีครอบครัว ไม่มีลูกหลาน อาศัยอยู่กับญาติ ทุกวันตอนเช้า เมาะจะไปรอรถขายปลาที่เข้ามาขายในหมู่บ้านเป็นประจำทุกวัน วันนี้ก็เช่นกัน ระหว่างรอรถขายปลา ได้นั่งพูดคุยกับเพื่อนที่หน้าบ้าน บริเวณที่คนร้ายลอบวางระเบิด จังหวะที่เพื่อนเดินกลับเข้าไปในบ้าน เพียงเสี้ยววินาที ได้เกิดระเบิดขึ้น แรงระเบิดทำให้คุณยายเมาะได้รับบาดเจ็บ สะเก็ดระเบิดเข้าที่ท้องและขา อาการสาหัส
คุณยายเมาะวางแผนจะไปทำฮัจญ์ ในปีนี้ โดยได้จ่ายเงินค่าดำเนินการไปฮัจญ์ไปแล้วแสนกว่าบาท ตอนนี้ต้องมาสูญเสียขา และอาการยังไม่พ้นขีดอันตราย ถึงแม้จะหาย แต่ความหวังที่จะได้ไปทำฮัจญ์ช่วงบั้นปลายชีวิต ก็ต้องดับลงเพราะน้ำมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งทำลายความสงบสุขโดยไม่สนใจประชาชนผู้บริสุทธิ์
“เราทำได้ เพียงส่งกำลังใจให้ญาติคุณยายเมาะ และครอบครัวผู้บาดเจ็บทุกคนในเวลานี้ ที่ยังคงเฝ้ารอให้ผู้ที่เป็นที่รักปลอดภัย”