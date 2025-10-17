เริ่มขึ้นแล้ว ฤดูเจ้ยกุ้งเคย ชาวประมงพื้นบ้านรวมตัว จับขาย สร้างรายได้งาม

พังงา – เริ่มขึ้นแล้ว ฤดูเจ้ยกุ้งเคย ชาวประมงพื้นบ้านรวมตัว ออกเรือจับตัวเคยขาย สร้างรายได้ให้ชาวบ้านวันละนับหมื่นบาท ส่งขายให้กลุ่มทำกะปิ ในพื้นที่ รวมทั้งขายให้กลุ่มลูกค้าที่มารอซื้อถึงชายหาด
เริ่มขึ้นแล้วสำหรับเทศกาลจับกุมเคย หรือเจ้นกุ้งเคย ในพื้นที่ จ.พังงา โดยในช่วงปลายปี เป็นช่วงที่หมดจากหน้าฤดูมรสุมคลื่นลมแรง ในพื้นที่ริมทะเลฝั่งอันดามัน จะมีฝูงตัวเคย หรือกุ้งเคย ที่เป็นวัตุดิบหลักของการทำกะปิ และประกอบอาหารได้หลายเมนู เข้ามาอยู่บริเวณชายหาดจำนวนมาก โดยเฉพาะที่หาดนาใต้ บริเวณอ่าวจิก ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ซึ่งในช่วงเช้าของทุกวันกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน จะนำเรือออกไปจับตัวกุ้งเคย โดยใช้วิธีการที่เรียกว่าเจ้ยเคย ซึ่งเป็นการตัก การช้อนขึ้นมา ซึ่งใช้คันไม้ไผ่คู่ยาว 7 เมตร เย็บถุงอวนติดกับคันไม้ไผ่ ติดตั้งไว้ด้านหัวเรือ โดยมีคนยืนคอยสังเกตดูว่าฝูงกุ้งเคยลอยขึ้นใกล้ผิวน้ำจุดไหนก่อนจะแล่นเรือเข้าไปเจ้ยตัวกุ้งเคย ลักษณะคล้ายกับอวนรุนแต่ลงไม่ถึงพื้นทราย
เมื่อได้ตัวกุ้งเคยมาก็จะขายให้กลุ่มทำกะปิ หรือประชาชนทั่วไป กิโลกรัมละ50 บาท สร้างรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี และ ตัวกุ้งเคยนั้นนอกจากทำกะปิแล้ว ยังสามารถทำได้อีกหลายเมนู เช่นชุบแป้งทอด ยำกุ้งเคย พล่ากุ้งเคย ฯลฯ บางคนก็กินสดๆได้เลยบอกว่ารสชาติเค็มๆมันๆอร่อยดี
นายจำปา ทองฤทธิ์ อายุ 49 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา กล่าวว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูการเจ้ยเคยของชาวประมงพื้นบ้านฝั่งอันดามันแล้ว โดยจะออกไปเจ้ยเคยในช่วงเช้าตรู่ และ ช่วงบ่ายถึงเย็นของทุกวัน ในช่วงแรกนี้บางคนก็จับได้เยอะ บางคนก็จับได้น้อย ไม่แน่นอน ช่วงนี้จะออกไปเจ้ยเคยตั้งแต่หาดไม้ขาวไปจนถึงหาดท้ายเหมือง โดยทุกคนจะมีเทคนิคในการสังเกตดูฝูงกุ้งเคยก่อนที่จะทำการเจ้ย บางคนได้วันละสิบกว่ากระสอบ บางคนก็ได้ไม่กี่กระสอบ กระสอบละ50กิโลกรัม
หลังได้กุ้งเคยมาก็จะนำมาขายให้คนทำกะปิ และ คนที่นำไปประกอบอาหารทั่วไป โดยเฉพาะเมนูชุบแป้งทอดนั้นอร่อยเป็นอย่างมาก ทำให้สร้างรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้านในแถบนี้เป็นอย่างดีบางวันได้มากกว่า10,000 บาท แต่ตัวเคยจะขึ้นมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ5-6สัปดาห์เท่านั้น
ด้านนายสืบศักดิ์ จินดาพล อดีตกำนันตำบลโคกกลอย เปิดเผยว่า ชาวประมงพื้นบ้านในแถบนี้จะออกเจ้ยเคยในช่วงปลายปีในทุกๆปี แต่เดิมนั้นเขาสามารถขายได้กิโลกรัมละประมาณ 6-12 บาทเท่านั้น และ ต้องแบ่งกับนายทุนที่ออกเงินลงทุนให้ก่อน ตนรู้สึกว่าชาวประมงพื้นบ้านถูกเอาเปรียบเกินไป จึงได้ริเริ่มเข้าไปซื้อในกิโลกรัมละ 20 บาท พร้อมกับตั้งกลุ่มทำกะปิเคย ทำให้สามารถขยับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันสามารถขายตัวเคยสดได้ถึงกิโลกรัมละ60บาท ทำให้สร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น
กุ้งเคยจัดเป็นครัสเตเชียนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกุ้ง แต่ตัวเล็กกว่าและไม่มีกรีแหลมๆที่บริเวณหัวเหมือนกุ้ง ตัวสีขาวใส มีตาสีดำ มีขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกบางและนิ่ม จะดำรงชีวิตอยู่ใกล้ผิวทะเลโดยไม่จมลงไป ซึ่งอาจจะอยู่ในน้ำลึกประมาณหน้าแข้งถึงระดับหน้าอกเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดเล็กอยู่ตามชายฝั่ง มันจะเป็นอาหารที่สำคัญของวาฬ ลักษณะที่สำคัญคือ ในตัวเมียจะมีถุงไข่ที่ติดอยู่กับท้องตั้งแต่กำเนิด จึงมีชื่อเรียกว่า กุ้งโอปอสซั่ม (Opossum shrimp)