ชาวบ้านตรังร้องสื่อเดือดร้อนถนนเป็นหลุมบ่อไร้การพัฒนานานนับ 10 ปี

ตรัง - ชาวบ้านในพื้นที่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ร้องสื่อเดือดร้อนถนน 2 สายเป็นหลุมเป็นบ่อมานานนับ 10 ปี แต่ไม่มีหน่วยงานใดมาเหลียวแล ทั้งที่เคยแจ้งปัญหาไปนานแล้ว อ้างอยู่ในเขตป่าทำอะไรไม่ได้
วันนี้ (17 ต.ค.) ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ร้องสื่อถนนภายในหมู่บ้าน 2 สายทาง เป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งสัญจรและขนพืชผลการเกษตร ซึ่งมีทั้งสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันด้วยความยากลำบาก ยามฝนแล้งต้องเจอกับสภาพฝุ่น ยามฝนตกถนนลื่น ชาวบ้านล้มลุกคลุกคลานได้รับบาดเจ็บไปหลายราย บางเส้นทางแม้จะเป็นเส้นทางสายรอง แต่เป็นเส้นทางลัดที่สามารถเชื่อมต่อปยังจังหวัดกระบี่
และนครศรีธรรมราชได้
โดยที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องไปยัง อบต.ในพื้นที่ตลอดหลายปี แต่ได้รับการปฏิเสธไม่พยายามแก้ไขปัญหา ระบุเพียงว่าบางเส้นทางอยู่ในเขตป่าทำไม่ได้ ส่วนบางเส้นทางไม่ได้อยู่ในเขตป่าก็บอกให้รอ ด้านชาวบ้านสวนกลับมาว่า แม้จะอยู่ในเขตป่าหากเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้มายาวนาน ก็สามารถขออนุญาตกรมป่าไม้เพื่อปรับปรุงเส้นทางได้ แต่ อบต.ในพื้นที่กลับเมินเฉยไม่พยายามแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ ถนนหลักคือ สายอ่าวตง-บางขัน แต่พอถึงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านไสใหญ่ ต.อ่าวตง จะมีถนนแยกเข้าหมู่บ้าน 2 สาย และยังเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอื่นๆ เช่น ไปจังหวัดกระบี่และไปอำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ได้ แต่กลับเป็นหลุมบ่อตลอดเส้นทางทั้ง 2 สาย บางช่วงชาวบ้านต้องนำดินไปถมหลุมบ่อเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งมีการถางหญ้าริมทางเพื่อไม่ให้ถนนรก
สำหรับถนนสายแรกที่มีปัญหาคือ ถนนบ้านไสใหญ่ (ช่องสิบ) ซึ่ง นายอาคม ครชาตรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง บอกว่า ถนนสายนี้มีระยะทางประมาณ 2,500 เมตร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตรัง-กระบี่ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่าวตง 40 กว่าครัวเรือน ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร และขนส่งผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเป็นเส้นทางลัดไปยังจังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช ซึ่งจะช่วยย่นระยะทางให้กว่า 20 กม. ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเลย อ้างว่าไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะอยู่ในเขตป่า ทั้งที่ชาวบ้านใช้ถนนเส้นนี้มายาวนาน 20-30 ปีแล้ว
โดยตนเองเคยเป็นตัวแทนชาวบ้านนำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) หรือ อบต.อ่าวตง เพื่อขอทำถนนแบบบดอัด โดยไม่ต้องถึงกับลาดยาง แต่ อบต.เมินเฉย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยมีนโยบายให้สามารถพัฒนาถนนเส้นเดิมที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาที่อยู่ในเขตป่าได้ แต่ส่วนท้องถิ่นกลับบอกว่าทำไม่ได้ แล้วแบบนี้ชาวบ้านจะหันไปพึ่งใคร เพราะมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อโดยตลอด จนแทบใช้การไม่ได้ ทำให้ชาวบ้านต้องลงทุนควักเงินซ่อมแซมกันเอง ขณะที่ประชาชนหลายรายล้มรถ บางคนขาหักรักษานานนับปียังไม่หาย
ส่วนถนนอีกสายที่มีปัญหาคือ ถนนจากบ้านไสใหญ่ ไปทะลุบ้านในปง และวัดในปง ระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่ง นายรินทร์ บุญพงษ์ อายุ 68 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ตนเองอาศัยอยู่มา 50 ปีแล้ว ต้องเจอกับสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเช่นนี้โดยตลอด และปัจจุบันคงเหลือแต่ถนนสายนี้แล้วที่ยังไม่พัฒนา ขณะที่ถนนสายอื่นใกล้เคียงได้ลาดยางกันหมด ตนเองเคยเป็นตัวแทนชาวบ้านร้องไปยัง อบต.ในพื้นที่ ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งได้แจ้งกลับมาว่าให้รอ และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการทำอะไรเลย ส่วนนักการเมืองเวลาหาเสียงก็รับปากแล้วก็หายไปอีกเช่นกัน
โดยทุกวันนี้ต้องประสบกับปัญหาในการเดินทางเข้าออกบ้าน และการขนส่งสินค้าการเกษตร ซึ่งจะลำบากมาก โดยเฉพาะช่วงฝนตก บางครั้งเกิดอุบัติเหตุ เด็ก ๆ ต้องไปโรงเรียนก็ยากลำบาก จนชาวบ้านต้องช่วยกันออกเงินซ่อมแซมกันเอง ทั้งที่อย่างน้อยในระยะแรก พวกตนก็แค่ขอให้บดอัดถนนให้พอใช้งานได้เท่านั้น ไม่ต้องถึงกับลาดยาง แต่ก็ไม่มีใครมาสนใจทำให้เลย จึงร้องเรียนผ่านสื่อขอให้ อบต.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาช่วยเหลือด้วย เพราะชาวบ้านไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว