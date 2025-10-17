หวิดวอด เพลิงเผาบ้านพักหรู เสียหายนับ 10 ล้าน โชคดีไร้คนเจ็บ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เพลิงเผาหวิดวอด บ้านพักหรู ย่านกะทู้ จ.ภูเก็ต เสียหายนับสิบล้านบาท เผยนาทีระทึกได้ยินเสียเปลวไฟปะทุ ก่อนจะลุกไหม้ โชคดีไม่มีคนบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 23.45 น. พ.ต.ท.(หญิง) ณัฐธยาน์ สุพรรณพงศ์ สว.(สอบสวน)สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์รับเเจ้งเหตุ 191 ภ.จว. ภูเก็ต ว่า มีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ในซอย 8 หมู่บ้านอนุภาษกอล์ฟวิวล์ ม.7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบ
หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.ประเทือง ผลมานะ ผกก.สภ.กะทู้ ทราบ พร้อมรุดไปที่เกิดเหตุพร้อม ร.ต.ท.การัณย์ ห้วยหงษ์ทอง รอง สว.(ป.)สภ.กะทู้ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม พร้อมสายตรวจรถจักรยานยนต์เดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุ พบว่ามีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองกะทู้ระดมกำลัง ฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงและสามารถดับไฟไว้ได้ในเวลาต่อ
สอบถามทราบว่าขณะเกิดเหตุมีคนอาศัยอยู่ภายในบ้านจำนวน 3 คร ภรรยาชาวไทย สามีชาวต่างชาติ และ พี่สาวภรรยา
จากการสอบถามผู้เเจ้งทราบว่าขณะที่ทุกคนนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงคล้ายประกายไฟระเบิด และมีกลุ่มควันออกจากห้องนอนบริเวณชั้นสองของตัวบ้าน จึงได้แจ้งให้ทุกคนรีบออกมาจากภายในบ้านเเละเปลวเพลิงได้ลุกไหม้ตัวบ้านได้รับความเสียหายบริเวณชั้น 2 เกือบทั้งชั้น
โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในเบื้องต้น สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณห้องนอนชั้น 2 ได้ปิดกั้นพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไป