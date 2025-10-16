รองผู้ว่าฯ นราธิวาสลงเยี่ยมผู้บาดเจ็บพร้อมตรวจที่เกิดเหตุระเบิดยี่งอ กำชับทุกหน่วยเร่งดูแลเต็มที่

นราธิวาส - รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงเยี่ยมผู้บาดเจ็บพร้อมเข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดหน้าร้านน้ำชา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบดูแลเยียวยาทรัพย์สินและจิตใจประชาชน
วันนี้ (16 ต.ค.) นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอยี่งอ และ ว่าที่ ร.ท.สรรพศิริ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัตการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณร้านน้ำชา ถ.รามโกมุท - ยี่งอ ม.1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ซึ่งถูกส่งเข้ารักษายังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ประกอบด้วย
1. น.ส.รอเมาะ ตาเลงปะลา อายุ 79 ปี มีบาดแผลทะลุบริเวณหน้าท้อง มีแผลฉีกขาดบริเวณนิ้วกลางและนิ้วก้อยข้างซ้าย มีแผลฉีกขาดบริเวณใต้เข่าข้างซ้าย ไม่รู้สึกตัว แพทย์ได้ทำการผ่าตัด โดยขณะนี้ อาการยังคงทรงตัว และอยู่ในห้อง ICU, 2. นายมูฮัมหมัดไซฟู สะนิ อายุ 29 ปี มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะ 10 ซม. สมองไหล ไม่รู้สึกตัว แพทย์ยังคงประเมินอาการ อยู่ในห้อง ICU
3. นายอัลอามาน เจ๊ะและ อายุ 33 ปี มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะลึก สมองไหล ไม่รู้สึกตัว แพทย์ยังคงประเมินอาการ อยู่ในห้อง ICU และ 4. นายอาซาน ดือราแม อายุ 35 ปี มีแผลจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแก้มขวา มีเลือดออกบริเวณหูข้างขวา รู้สึกตัวดี อาการปลอดภัย แล้ว
โดยได้พูดคุยสอบถามอาการกับญาติและครอบครัว พร้อมมอบกระเช้าความห่วงใยเพื่อปลอบขวัญเป็นกำลังใจ และสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 3,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย
จากนั้น นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้ร่วมลงพื้นที่เกิดเหตุ พบปะพูดคุยสอบถามสถานการณ์กับชาวบ้านพร้อมตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด โดยมีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับผลกระทบจากแรงระเบิด ทำให้กระจกรถยนต์และกระจกภายในบ้านแตกเสียหาย โดยส่วนใหญ่ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นพื้นที่ชุมชนและระเบิดถูกนำมาแอบซ่อนไว้บริเวณหน้าบ้าน
โดยรองผู้ว่าฯ นราธิวาส ได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสเข้ามาดูแลสำรวจความเสียหายทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนให้จัดทีมเข้ามาเยียวยาดูแลทางจิตใจให้กับประชาชน เพราะมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนหลายราย สร้างความหวาดวิตกและไม่มั่นใจในความปลอดภัย
นอกจากนี้ได้กำชับให้นายอำเภอยี่งอ ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงได้ตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี เพื่อเร่งขยายผลหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมปรับมาตรการการดูแลความปลอดภัยให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน