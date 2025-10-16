ช็อก! คนงานตัดหญ้าพบศพสภาพเน่าเฟะในสวนกลางเมืองคอน

นครศรีธรรมราช - คนงานตัดหญ้าเข้าตัดหญ้าในสวนกลางเมืองนครศรีธรรมราช เจอศพพิงรั้วสภาพเน่าเฟะคล้ายผูกคอตาย คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์
วันนี้ (16 ต.ค.) ศูนย์วิทยุ 191 บก.ภ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุพบศพภายในสวนกล้วยและหมาก ริมถนนกะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากนั้นตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช หน่วยกู้ภัยประชาร่วมใจ เข้าร่วมตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นสวนกล้วยและสวนมะพร้าวมีรั้วรอบขอบชิด ประตูทางเข้ามีการเปิดเข้าไปโดยมีคนงานเข้ามาตัดหญ้าในสวน จุดเกิดเหตุพบว่าอยู่ริมรั้วด้านในเป็นจุดลับตา พบผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นชาย สภาพศพนั่งพิงรั้วมีเชือกพันรอบคอคล้ายกับผูกคอตาย สภาพเน่าเฟะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ อยู่ในชุดเสื้อเชิ๊ตสีเหลืองกางเกงขายาวสีเทา
คนงานตัดหญ้า บอกว่า ตนได้เข้ามาตัดหญ้าด้วยกัน 3 คน ขณะที่เริ่มตัดหญ้าตั้งแต่ด้านหน้าปรากฏว่าเหลือบไปเห็นร่างคล้ายคนในระยะไกล เข้าใจว่ามีคนนำเอาตุ๊กตาขนาดใหญ่มาวางไว้ แต่เมื่อเดินไปถึงพบว่ากลายเป็นร่างคนเน่าเฟะ เหลือแค่ผมติดกะโหลกศีรษะ จึงรีบออกมาแล้วแจ้งตำรวจ
ขณะที่คนงานกวาดถนนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระบุว่า เมื่อกวาดถนนผ่านทางเท้าด้านหน้าที่ติดกับจุดพบศพได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง เข้าใจว่าอาจเป็นกลิ่นสุนัขตายมาหลายวันต่อเนื่อง กระทั่งมาพบศพและไม่มีใครรู้ว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหน
อย่างไรก็ตามตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แพทย์เวรชันสูตรศูนย์นิติเวช รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช อยู่ระกว่างชันสูตรสาเหตุการตายที่ชัดเจน และสืบสวนหาตัวบุคคล ในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งบุคคลสูญหายในพื้นที่แต่อย่างใด