xs
xsm
sm
md
lg

Southern Media ครบรอบ 21 ปี ทำความดีคืนให้กับสังคม มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - Southern Media ครบรอบ 21 ปี “Return & Refund ทำความดีคืนให้กับสังคม” 1 ใน 21 โครงการ มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต" พร้อมเปิดตัว Mascot Happy Chick ที่ส่งมอบรอยยิ้มเมื่อได้เห็น


วันนี้ (16 ตุลาคม 2568) บริษัท Southern Media ผู้นำด้านสื่อโฆษณาครบวงจรของภาคใต้ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Return & Refund ทำความดีคืนให้กับสังคม” โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินงาน มอบเป็นรถเข็น Wheelchair ให้กับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

พิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี น.ส.ประพาภร แซ่อิ๋ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท Southern Media เป็นผู้แทนมอบ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้แทนรับมอบอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยน้ำใจจากทั้งสองฝ่าย


“ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา Southern Media เติบโตมาพร้อมกับสังคมภูเก็ต เราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจต้องเดินคู่ไปกับการแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่ชุมชน จึงเป็นที่มาของแนวคิด ‘Return & Refund’ ที่เราจะสานต่อให้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง” น.ส.ประพาภร แซ่อิ๋ว, CEO Southern Media กล่าวและว่า

ในวาระครบรอบ 21 ปีนี้ Southern Media ยังได้ประกาศเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Return & Refund” รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ซึ่งจะดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2569 ครอบคลุมหลากหลายกิจกรรมเพื่อชุมชน ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน


กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ Southern Media ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พร้อมมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผ่านการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในระยะยาว

Southern Media ครบรอบ 21 ปี ทำความดีคืนให้กับสังคม มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Southern Media ครบรอบ 21 ปี ทำความดีคืนให้กับสังคม มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Southern Media ครบรอบ 21 ปี ทำความดีคืนให้กับสังคม มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Southern Media ครบรอบ 21 ปี ทำความดีคืนให้กับสังคม มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กำลังโหลดความคิดเห็น