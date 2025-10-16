Southern Media ครบรอบ 21 ปี ทำความดีคืนให้กับสังคม มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - Southern Media ครบรอบ 21 ปี “Return & Refund ทำความดีคืนให้กับสังคม” 1 ใน 21 โครงการ มอบรถเข็นWheelchair 21 คัน ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต" พร้อมเปิดตัว Mascot Happy Chick ที่ส่งมอบรอยยิ้มเมื่อได้เห็น
วันนี้ (16 ตุลาคม 2568) บริษัท Southern Media ผู้นำด้านสื่อโฆษณาครบวงจรของภาคใต้ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Return & Refund ทำความดีคืนให้กับสังคม” โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินงาน มอบเป็นรถเข็น Wheelchair ให้กับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
พิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี น.ส.ประพาภร แซ่อิ๋ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท Southern Media เป็นผู้แทนมอบ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้แทนรับมอบอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยน้ำใจจากทั้งสองฝ่าย
“ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา Southern Media เติบโตมาพร้อมกับสังคมภูเก็ต เราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจต้องเดินคู่ไปกับการแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่ชุมชน จึงเป็นที่มาของแนวคิด ‘Return & Refund’ ที่เราจะสานต่อให้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง” น.ส.ประพาภร แซ่อิ๋ว, CEO Southern Media กล่าวและว่า
ในวาระครบรอบ 21 ปีนี้ Southern Media ยังได้ประกาศเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Return & Refund” รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ซึ่งจะดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2569 ครอบคลุมหลากหลายกิจกรรมเพื่อชุมชน ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ Southern Media ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พร้อมมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผ่านการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในระยะยาว