ตร.เมืองภูเก็ต ปลอมตัว ล่อจับ สาวเปิดร้านจัดฟันเถื่อน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.เมืองภูเก็ต ปลอมตัวเข้าใช้บริการ ร้านจัดฟันเถื่อน รับจองผ่านโซเชียล หัวใสเปิดทำเล็บบังหน้า สุดท้ายไม่รอด รวบสาว 19 พร้อมของกลางจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต ภายใต้อำนวยการของพ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ต.กันต์ อักษรทอง สว.สส.ฯ นำโดย ร.ต.อ.สุทิน อินทรพันธ์ รองสว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วยชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันวางแผนทำการล่อซื้อคลินิกจัดฟัน โดยไม่มีใบอนุญาตผ่านเพจเฟซบุ๊ค ชื่อ “ฟอฟัน ภูเก็ต” ตั้งอยู่ที่พื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งด้านหน้าร้านทำเป็นร้านรับทำเล็บ ต่อขนตา
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้ปลอมตัว เป็นผู้มาใช้บริการ เมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าว พบ น.ส.กาน อายุ 19 ปี แสดงตัวเป็นผู้จัดฟันและอธิบายรายละเอียดเรื่องการจัดฟัน เมื่อตกลงเรื่องจัดฟันกันเรียบร้อยแล้ว น.ส.กาน จึงได้ให้เข้าไปทำหัตการภายในห้อง เมื่อเริ่มทำการจัดฟัน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว ทำเอานางสาวกาน ตกใจนหน้าซีด
หลังจากนั้นได้ควบคุมตัว พร้อมยึกของกลางมาสอบสวน และแจ้งข้อหา “ประกอบกิจการสถานพยาบาลและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดของกลางอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันรวม 48 รายการ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป