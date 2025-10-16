อ้างโทร.ขอแล้ว! ตร.หาดใหญ่ตามจับหนุ่มแสบนัดสาวเปิดห้อง ก่อนฉกสร้อยทองนำไปขาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตร.หาดใหญ่ตามจับหนุ่มแสบนัดสาวยะลาให้มาหาเปิดห้องพักมีอะไรกัน จนฝ่ายหญิงหลับไปก่อนฉกสร้อยทอง 1 บาทไปขาย อ้างโทร.ขอเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ (16 ต.ค.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย พ.ต.ท.ธีระวุฒิ แสนอินทร์ สว.สส. นำหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา ซึ่งออกเมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ไปจับกุม นายอนุชา ตนยะแหละ อายุ 33 ปี ที่ขนำข้างบ้านพักในพื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพะหนะเพื่อความสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
ระหว่างการเข้าจับกุม นายอนุชา ขัดขืนเล็กน้อยพยายามดิ้นหนีเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ และต้องนำตัวลงมาจากขนำด้วยความทุลักทุเล ก่อนที่จะสงบลงและถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.หาดใหญ่
คดีนี้ย้อนกลับไปก่อนที่จะถูกออกหมายจับ ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้าน จ.ยะลา ได้เดินทางมาแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ ว่าถูก นายอนุชา ขโมยสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาทไป หลังจากที่มีอะไรด้วยกันและเผลอหลับไป โดยหญิงสาวคนนี้ให้การว่ารู้จักกับ นายอนุชา ผ่านทางแอปและติดต่อพูดคุยกันเรื่อยมาจนรู้สึกชอบและเดินทางจาก จ.ยะลา มาหาที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนัดเจอและมีอะไรกันเดือนละครั้ง
แต่ว่าล่าสุดหลังจากที่เปิดห้องพักมีอะไรกันและตนเองเผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ได้หายไป พร้อมกับ นายอนุชา พยายามโทร.เพื่อทวงคืนแต่ก็ไม่ยอมคืน จึงเข้าแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ เพื่อให้ตำรวจเข้าจับกุมดำเนินคดีและเอาสร้อยทองคืนมา
ด้าน นายอนุชา ให้การว่า สร้อยทองคำที่ได้มาเอาไปขายและเอาเงินมาใช้จ่ายหมดแล้ว และปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยเพราะว่าได้โทรศัพท์ขอกับหญิงสาวคนนี้เรียบร้อยแล้ว ไม่คิดว่าจะเข้าแจ้งความจับตน มารู้อีกทีวันนี้ตอนที่ถูกตำรวจนำหมายจับมาตามจับถึงบ้าน จากนั้นชุดสืบสวนก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนพาเข้าห้องขังเพื่อดำเนินการทางคดีต่อไป