อยู่ไม่สุขต่างชาติคุณภาพต่ำ เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกวาดล้างต่อเนื่อง จับอีก 8 ราย ทั้งเปิดโรงแรมเถื่อน ชื่อไม่ตรงใบอนุญาต

สุราษฎร์ธานี - อยู่ไม่สุขแล้ว ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจเกาะพะงัน ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ตามรวบต่างชาติเปิดโรงแรมเถื่อน /ทำงานผิดกฎหมาย รวม 8 ราย พบบางโรงแรม ของชาวอิสราเอล ชื่อไม่ตรงกับใบอนุญาต
วันนี้ (16ตุลาคม 2568 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฏร์ธานี พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.อภิชาติ จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน, พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และ นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอาวุโส อำเอภเกาะพะงัน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวในพื้นที่เกาะพะงัน ออกกวาดล้างกวดขันคนต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงัน
สืบเนื่องจากการสืบสวนการประกอบธุรกิจ ของคนต่างชาติในพื้นที่ จนทราบว่ามีคนต่างชาติมาเปิดธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกันวางแผนเข้าทำการตรวจสอบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เข้าทำการตรวจสอบเป้าหมายจำนวน 3 เป้าหมาย สามารถจับกุมคนต่างชาติได้จำนวน 8 ราย
รายแรก เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน จับกุม MR.JODY, MARCEL, BERNARD MATHIEU อายุ 40 ปี สัญชาติ ฝรั่งเศส หมายเลขหนังสือเดินทาง 20CI04295 แจ้งข้อหา ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ (เสมียนพนักงาน) และ ป็นนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้”
และ จับกุม MR.SAN MIN OO อายุ 29 ปี สัญชาติ เมียนมา แจ้ง ข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ (เสมียนพนักงาน) จับกุม นายอู ลาย ยุน หรือ MR.U HLAING NYUNT อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้ (ทำหน้าที่พนักงานต้อนรับ) น.ส.นวย นวย วิน หรือ MRS.NWE NWE WIN อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา แจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำ
และ รายที่ 5 จับกุม นายอาวี วิคเตอร์ โรมาโน หรือ MR.AVI VICTOR ROMANO อายุ 60 ปี สัญชาติอิสราเอล ข้อหา เป็นนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้
รายที่ 6 จับกุม MR.RICHARD TSCHERNEW อายุ 35 ปี สัญชาติ เยอรมัน แจ้งข้อหา “เป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน“ และ ”เป็นนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้”
รายที่ 7 จับกุม MR.ARTHUR BRINKE อายุ 38 ปี สัญชาติ เยอรมัน แจ้ง ข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงาน และลักษณะงานหลักที่ทำ ให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน
และรายที่ 8 จับกุม .MS.MOE PYAE AYE BE HTWE อายุ 22 ปี สัญชาติ เมียนมาร์ ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้(พนักงานเก็บเงิน โดยนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง พงส.สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร / ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ และ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ สตม. สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะจัดตั้งนอมินี ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือ กลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุในลักษณะกลุ่มแก๊งหรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด โดยในวันนี้จะมีการรขยายผลเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม