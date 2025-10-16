อาคารศูนย์ท่องเที่ยว หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร เกือบ 20 ล้าน โยธาฯสร้างแล้วทิ้ง พังชำรุด สว.ลงตรวจสอบพบสร้างแย่มาก ท้องถิ่นไม่กล้ารับโอน

ชุมพร - อาคารศูนย์ท่องเที่ยวบริเวณริมถนนสายสะพลี-หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร ใช้งบเกือบ 20 ล้าน กรมโยธาสร้างทิ้ง พังชำรุด กลายเป็นสนามเบิร์นยางรถของวัยรุ่น สว.เผยก่อสร้างแย่มาก ส่วนท้องถิ่นไม่กล้ารับโอน
จากกรณีโครงการพัฒนาจังหวัดชุมพร สนับสนุนศักยภาพด้านการท่องเที่ยว รับผิดชอบโดยหน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้งบประมาณกว่า 19 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า บริเวณริมถนนสายสะพลี-หาดทุ่งวัวแล่น หมู่ 4 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารใช้ประโยชน์ 2 อาคาร สำนักงาน 1 อาคาร ห้องน้ำ 1 อาคาร แยกเป็นห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการ สร้างเสร็จแล้วราว 4 เดือน ปล่อยทิ้งร้างมีหญ้าขึ้นรก จนมีชาวบ้านร้องเรียนสื่อมวลชน และได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา จนมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า สถานที่ดังกล่าวหลังเป็นข่าวผ่านไป 2 เดือน แม้ที่ผ่านมาจะมี ปปช.ประจำจังหวัดชุมพร และหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว แต่เรื่องก็เงียบหายยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ทำให้สถานที่ดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมมากกว่าเดิม
นอกจากนั้นในช่วงเย็นๆและยามค่ำคืน จะมีกลุ่มวัยรุ่น นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้าไปเบิร์นยางรถกันอย่างสนุกสนานบนพื้นคอนกรีต โดยการเร่งเครื่องยนต์หมุนรถด้วยความเร็วเป็นวงกลม จนเสียงดังลั่นรบกวนไปทั่วบริเวณ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียน พบว่าอาคารทั้ง 4 หลัง ถูกปล่อยทิ้งร้างสภาพเริ่มทรุดโทรมหนักกว่าเดิม ส่วนพื้นที่เป็นลานคอนกรีตมีร่องรอยการเบิร์นยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นวงกลมสีดำเข้มเกือบทั่วบริเวณ และมีร่องรอยการเบรคล้อจนพื้นไหม้ดำหลายจุด นอกจากนั้นมีก้นบุหรี่ ขวดเหล้า ขวดเบียร์ ถูกโยนให้แตกตามจุดต่างๆอีกหลายจุด
สำหรับสภาพโดยทั่วไปหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และถูกปล่อยทิ้งร้างได้ยังไม่ถึง 1 ปี ปรากกฎว่าสภาพพื้นที่ซึ่งถมด้วยดินลูกรังสูงราว 2 เมตร บนเนื้อที่ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคาร และเทพื้นลานคอนกรีต สภาพเริ่มทรุด ริมขอบมองเห็นเป็นช่องว่างห่างกันกว่า 2 นิ้ว บางจุดห่างกันถึง 1 ฟุต ระหว่างพื้นลานคอนกรีตและอาคารกับดินลูกรังที่ถม นอกจากนั้นพบว่าพื้นลานคอนกรีตมีร่องลึกของรอยแตกร้าวจากการทรุดตัวเป็นทางยาวหลายจุด
ส่วนด้านหลังติดกับคลองท่าเสม็ด ทำเป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวในชุมชน มีถนนคอนกรีตเทลาดเป็นที่ขึ้นลง มีร่องรอยการเบิร์นล้อยางรถจนเป็นวงกลมสีดำเข้มแน่นเต็มพื้นที่ และบริเวณท่าน้ำจุดจอดเรือทำเป็นคันดินและใช้เสาจากต้นไม้ปักกันดินสไลด์ไว้หลายท่อน ลักษณะยังก่อสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย และเริ่มถูกนำเซาะพังเสียหาย
นายสมบูรณ์ หนูนวล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งเป็นคนจังหวัดชุมพร กล่าวกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า ตนได้ลงไปตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามที่มีชาวบ้านร้องเรียนมาเช่นกัน ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยสายตาเบื้องต้นพบว่า เป็นการก่อสร้างที่แย่มากๆ สภาพยังไม่เรียบร้อยหลายจุด จึงตั้งข้อสงเกตุว่ามีการตรวจรับงานกันได้อย่างไร เรื่องนี้ตนจะติดตามให้ถึงที่สุด และจะติดตามสอบถามไปที่ ปปช.ด้วย
ขณะที่ นายศิวะ พลนิล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสะพลี กล่าวกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลสะพลี ยังไม่ได้รับโอนสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างไร หากจะมีการรับโอนก็ต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วเท่านั้น และจะต้องนำเข้าที่ประชุมสภาให้สมาชิกทุกคนเห็นชอบด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าติดขัดขั้นตอนไหน เห็นเงียบๆกันไป