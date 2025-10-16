คืบหน้าบึ้มนราธิวาส! ชาวบ้านเหยื่อระเบิดเจ็บสาหัส 4 รายจากทั้งหมด 6 ราย

นราธิวาส - คืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจ สภ.ยี่งอ พบเจ้าหน้าที่เจ็บ 3 ราย ชาวบ้านโดนลูกหลง 6 ราย ในจำนวนนี้เจ็บสาหัสถึง 4 ราย
วันนี้ (16 ต.ค.) จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจ สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ขณะออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทาง บริเวณหน้าร้านน้ำชาพี่นี ริมถนนสายหลักในพื้นที่ อ.ยี่งอ ใกล้กับวัดราษฎร์วิริยาราม หรือวัดยี่งอนั้น
ความคืบหน้า ล่าสุดพบว่า มีตำรวจได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ชาวบ้าน 6 ราย โดยในจำนวนนี้มีชาวบ้านบาดเจ็บสาหัส 4 ราย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ได้แก่ 1.ร.ต.อ.ซาการียา ลอเถาะ 2.ส.ต.ต.อดุลย์ ดอเลาะ และ 3.ส.ต.ต.อามีน มะดิง
ส่วนชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นายอาซาน ดือราแม อายุ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส รอส่งต่อ ร.พ.นราธิวาส 2.นายอัลอามาน เจ๊ะแล อายุ 33 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งต่อ ร.พ.นราธิวาส 3.น.ส.รอเมาะ ตะเลงปะลา อายุ 79 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งต่อ ร.พ.นราธิวาส
4.นายมูฮัมหมัดไซฟู สะนิ อายุ 29 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งต่อ ร.พ.นราธิวาส 5.นางสุนียา เจ๊ะกอ อายุ 65 ปี กลับบ้าน และ 6.น.ส.พนิดา นิหลง อายุ 30 ปี ได้รับบาดเจ็บ ร.พ.ยี่อ