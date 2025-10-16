ทีทีเอ็มจัดงานครบรอบ 25 ปีทีทีเอ็ม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 บริษัท ทรานส์ ไทย–มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ภายใต้แนวคิด “Our Legacy, Our Tomorrow” เพื่อรำลึกถึงมรดกแห่งความสำเร็จในอดีต และร่วมก้าวสู่อนาคตแห่งความยั่งยืนไปด้วยกัน
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ในโอกาสอันสำคัญนี้ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เปโตรเลียมแห่งชาติ (เปโตรนาส) ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยพนักงานทีทีเอ็ม ได้ร่วมแสดงความยินดี และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเติบโต พร้อมเคียงข้างชุมชนอย่างมั่นคง ตลอดเส้นทางแห่งความร่วมมือสู่อนาคตที่ยั่งยืน