วงการกระท่อมสะเทือนกฏหมายใหม่ปรับสูง ปปส.ภาค 9 -ตำรวจสงขลาเร่งลงพื้นที่แจงก่อนจับ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ปปส.ภาค 9 และตำรวจลงพื้นที่แจ้งเตือนร้านขายใบกระท่อมให้ปฏิบัติตามกฏหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. ห้ามจำหน่ายในระยะ 1,000 เมตรรอบสถานศึกษา ห้ามขายใบกระท่อม น้ำกระท่อมต้ม แบบเร่ขาย หรือขายแบบตั้งแผงลอย มีโทษปรับสูงมาก
วันนี้ (16 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 9 และตำรวจงานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองสงขลาลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายใบกระท่อมในพื้นที่ตัวเมืองสงขลาและพื้นที่รอบนอก โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา เพื่อแจ้งเตือนและแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์กฏหมายควบคุมใบกระท่อม น้ำใบกระท่อม ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงการขายยาแก้ไอและช่อดอกกัญชา ซึ่งมีโทษปรับสูงหรือทั้งจำทั้งปรับ ให้ร้านขายใบกระท่อมปฏิบัติตามกฏหมายหากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.และตำรวจจะดำเนินการจับกุม
สำหรับกฏหมายควบคุมการขายใบกระท่อมดังกล่าวคือ 1.ห้ามขายใบกระท่อม น้ำกระท่อมต้ม แบบเร่ขาย เช่น หาบเร่ รถเข็น ท้ายรถยนต์ หรือขายแบบตั้งแผงลอย เช่น โต๊ะ แคร่ เสื่อ หรือวางขายกับพื้นดิน เป็นต้น 2.ห้ามขายในระยะ 1,000 เมตร (1 กิโลเมตร) จากรั้วหรือแนวเขตโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นๆ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ส่วนกรณีขายยาแก้ไอ โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ขายช่อดอกกัญชา โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมร้านจำหน่ายใบกระท่อม 1 ร้าน โดยพบว่าขายทั้งใบกระท่อม น้ำกระท่อมต้ม ยาแก้ไอ และกัญชา โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จึงจับกุมดำเนินคดีไป 3 ข้อหา คือ 1.ขายใบกระท่อมในระยะไม่เกิน 1,000 เมตร (1 กม.) จากรั้วหรือแนวเขตสถานศึกษา โทษปรับสูงสุด 50,000 บาท 2.ขายยาแก้ไอ โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ 3.ขายช่อดอกกัญชา โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ย้ำกว่า การเร่ขาย หรือตั้งแผงลอยขายใบกระท่อม และการขายใบกระท่อมในระยะ 1,000 เมตร จากรั้วหรือแนวเขตสถานศึกษา ทำไม่ได้เด็ดขาด มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท การขายยาแก้ไอ ต้องขายโดยร้านขายยาหรือเภสัชกร คนอื่นห้ามนำมาขายเด็ดขาย ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
การขายกัญชาหรือช่อดอกกัญชา ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องและต้องทำตามระเบียบที่วางไว้ คนทั่วไปจะเอามาขายโดยไม่ขออนุญาตไม่ได้ ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท