“รองปรินดา” นำประชุมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร (ชั้น 3) ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการสาธารณสุข คณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นางสาวปรินดา กล่าวว่า การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูและการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมย้ำว่าการทำงานของกองทุนจะต้องมีความโปร่งใส คล่องตัว และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2568 ในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารงบประมาณ การพัฒนาระบบบริการในชุมชน และการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติประเด็นสำคัญ ได้แก่
• การเบิกจ่ายค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2568
• การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์สำหรับศูนย์สร้างสุขชุมชน
• การจ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลและสารสนเทศ
• การอนุมัติแผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2569
นอกจากนี้ รองนายก อบจ.สงขลา ยังได้มอบแนวทางให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น
• โครงการ “นวัตกรรมบ้านปันสุข” เพื่อปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับผู้พิการและผู้สูงอายุ
• โครงการ “รถเติมสุข” เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้บริการสาธารณสุขได้ด้วยตนเอง
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะเดินหน้าสานต่อภารกิจด้านการสาธารณสุขและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” รองนายก อบจ.สงขลา กล่าว