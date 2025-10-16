หนุ่มนิรนาม คลั่ง เดินลงทะเล สุดท้ายจมน้ำดับ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต- หนุ่มนิรนาม คลั่ง โวยวาย เสียงดัง เดินลุยน้ำ ในคลองมุดง ใกล้ชายหาดตะวันรอน ชาวบ้านผวา ไม่กล้าเข้าใกล้ ก่อนเสียจะเงียบหาย สุดท้ายพบจมน้ำดับ ตำรวจวิชิตเร่งตรวจสอบ
เมื่อเวลา 18.35 น.วันที่ 15 ต.ค.68 ชาวบ้าน และนักท่องต่างที่อยู่บริเวณคลองมุดง ใกล้ชายหาดตะวันรอน หมู่ 6 ต.วิชิต อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต ต่างก็ตกใจกลัวกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่ออยู่มีชายคนหนึ่งเกิดอาการคลั่ง ส่งเสียงดัง เอะอะโวยวาย และเดินลงคลองมุดง ซึ่งเป็นคลองเชื่อมกับทะเล ก่อนที่เสียงจะเงียบหายไป
หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.วิชิต ได้แจ้ง ไปยังสถานีตำรวจภูธรวิชิต เพื่อให้ตรวจสอบเนื่องจากเกรงว่าชายคนดังกล่าวจะจมน้ำ จากนั้น พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต สั่งการให้ พ.ต.ท.วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา รอง ผกก.ป.นำกำลังสายตรวจรุดไปตรวจสอบร่วมกับกู้ชีพเทศบาลตำบลวิชิต
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ เป็นทะเลที่เชื่อมต่อกับคลองมุดง พงร่างของชายคนดังกล่าวลอยอยู่ในทะเลใกล้กับชายหาด และ ชาวบ้านได้ ช่วยกันนำร่างขึ้นมาบริเวณชายและจากการตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้ว
จากการสอบถาม ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ ทราบว่า ชายนิรนามคนดังกล่าวเดินลุยน้ำมาจากทะเลฝั่ง ต.ฉลอง และเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุมีอาการโวยวาย คล้ายคนมึนเมาและเงียบหายไปในทะเล
จากนั้นกู้ชีพเทศบาลตำบลวิชิตได้ลุยน้ำลงไปตรวจสอบและนำร่างชายนิรนามคนดังกล่าวขึ้นมาบนฝั่ง ปรากฎว่าไม่มีชีพจร ตรวจสอบไม่พบหลักฐานว่าผู้ตายเป็นใคร สัญชาติใดและมาจากที่ใด อายุระหว่าง 30-35 ปี สูงระหว่าง 165-175 ซม.ตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย สวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดำ ไม่สวมเสื้อ น้ำลายฟูมปาก
เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ จากนั้นได้นำร่างส่งชันสูตรและหาสารเสพติดในร่างกายที่ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดพร้อมกับตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใคร เพื่อติดต่อญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป