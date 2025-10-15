ปิดล้อมสายบุรี เจ้าหน้าที่พลีชีพ 1 นาย วิสามัญฯ คนร้าย 1 จับเป็น 1 ราย

ปัตตานี - เจ้าหน้าที่ปิดล้อมกลุ่มคนร้าย ที่ อ.สายบุรี เกิดการปะทะ เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย วิสามัญฯ คนร้าย 1 รายจับเป็นอีก 1 ราย
วันนี้ (15 ต.ค.) เวลา 17.15 น. เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงสนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จนเกิดเหตุปะทะขณะนี้มีการสนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี โดยในระหว่างกำลังเคลียร์สถานที่ เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้าย เป็นเหตุให้ ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ตํารวจตระเวนชายแดน หัวหน้าชุดEOD ร้อย ตชด.444 บาดเจ็บและเสียชีวิต ในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ฝ่ายคนร้าย เสียชีวิต 1 ราย จับกุม 1 ราย ยังอยู่ระหว่างเข้าเคลียร์พื้นที่
หลังเกิดเหตุจึงแจ้งกำลังในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังจากการเติบโต้ จึงขอเน้นย้ำ ให้ทุก สภ. ฐานปฏิบัติการ ให้ระมัดระวังการตอบโต้ รวมถึง ป้องกันที่ตั้งหน่วย การลาดตระเวนนอกฐาน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดหน้าที่ตั้งหน่วย ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สามารถตอบโต้ได้เมื่อเกิดเหตุ