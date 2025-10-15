พ่อค้าแม่ค้าตรังเสียงแตก! บางรายกลัวภาษีย้อนหลังไม่ร่วม “คนละครึ่ง พลัส”

ตรัง - วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง พลัส บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางรายเชื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก แต่บางรายก็กลัวภาษีย้อนหลัง
วันนี้ (15 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง โดยที่ จ.ตรัง พ่อค้าแม่ค้ามีทั้งคนที่สนใจร่วมโครงการ และไม่ร่วมโครงการ อย่างเช่น นางกรรณิการ์ เพ็งหนู แม่ค้าขายผัก บอกว่า ตนเองไม่เคยลงร่วมโครงการคนละครึ่งในฐานะร้านค้ามาก่อน และครั้งนี้ก็จะไม่ร่วมโครงการเหมือนเดิม แม้ลูกค้าจะมาถามค่อนข้างเยอะว่า จ่ายคนละครึ่งได้มั้ย เนื่องจากตนเองขายผักได้กำไรไม่ได้มาก กลัวจะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อรัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งออกมา จะทำให้บรรยากาศในตลาดคึกคักขึ้น
เช่นเดียวกับ นางธนพร คงโคก แม่ค้าขายปลา บอกว่า ครั้งก่อนตนเองร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่ครั้งนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะร่วมโครงการหรือไม่ เพราะกลัวเรื่องภาษีย้อนหลัง แต่เท่าที่ตนได้คุยกับเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกัน หลายคนก็ไม่ร่วมโครงการ เพราะกลัวเรื่องภาษีย้อนหลังเช่นกัน
ด้าน นายรหัส ประสงค์นิทัศน์ พ่อค้าขายไข่ ก็บอกว่า ที่ผ่านมาร้านของตนได้ร่วมโครงการคนละครึ่งมาตลอด และครั้งนี้ก็ลงทะเบียนร่วมโครงการเช่นกัน เพราะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้
ส่วน นางศิริมล เกตุมอญ แม่ค้าขายข้าวแกง บอกว่า ตอนนี้มีลูกค้าประจำมาถามเยอะว่า ร้านของตนจะร่วมโครงการคนละครึ่งหรือไม่ ซึ่งตนก็บอกกับลูกค้าไปว่า ร่วมโครงการคนละครึ่งเหมือนครั้งก่อนๆ เนื่องจากลูกค้าประจำของร้านส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนทำงานรายวัน และลูกจ้างห้างร้าน หากร้านของตนร่วมโครงการ จะช่วยให้พวกเขาประหยัดรายจ่ายประจำวันลง แถมยังได้กินอิ่มเหมือนเดิม