คึกคัก! พ่อค้าแม่ค้าสตูลแห่ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" รอบใหม่วันแรกหวังกระตุ้นยอดขายปลายปี

สตูล – บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เนืองแน่นไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่ก่อนเวลาทำการในวันแรกของการเปิดลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" รอบใหม่ หวังเข้าร่วมโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายปลายปี
วันนี้ (15 ต.ค.) บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ เมื่อวันนี้เป็นวันแรกที่โครงการ "คนละครึ่ง" รอบใหม่ เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากทยอยเดินทางมารอรับบริการตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น.
ผู้ค้าหลายรายได้เตรียมเอกสารสำคัญและโทรศัพท์มือถือมาอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเข้าร่วมโครงการเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน และ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชน
ธนาคารกรุงไทยได้จัดระบบคิวและพื้นที่รองรับผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอย อำนวยความสะดวก และแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยและผู้สูงอายุที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ธนาคารได้แจกบัตรคิวเพื่อป้องกันความแออัดภายในพื้นที่
สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ก็สามารถใช้งานได้ทันที ขณะที่ร้านค้าใหม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยและสมัครใช้งานแอปฯ "ถุงเงิน"
คุณมด เจ้าของร้านมดผลไม้ จากตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล กล่าวว่า มาทำเรื่องที่ธนาคารตั้งแต่ 7 โมงเช้า เพราะแอปพลิเคชันยังไม่ขึ้นแบนเนอร์รับสิทธิ์ แม้จะเป็นร้านค้าเก่า แต่ก็คาดหวังว่าโครงการจะช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจ และดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านมากขึ้น
เจ้าของร้านยำกะอ๊ะ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักเรียนและเยาวชน (กลุ่มเป้าหมายอายุ 16 ปีขึ้นไป) แสดงความหวังว่าโครงการจะเป็น "ความหวังอย่างหนึ่ง" ในการกระตุ้นยอดขาย และตั้งเป้าว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 20%
นายยุทธนา ขาวเต็มดี ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล กล่าวว่า ในช่วงเปิดลงทะเบียนนี้จะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจต้องรอคิวนาน ทั้งนี้ ปัญหาที่พบบ่อยคือการที่แอปพลิเคชันล็อก หรือต้องยืนยันตัวตนใหม่หลังเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์