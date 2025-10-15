ตร.ภ.8 ล็อคเป้า ลุยตรวจต่างชาติ เตรียมระดมกำลังกวาดล้าง เกาะพะงัน - สมุย พบอิสราเอลกว่า 500 คน บนเกาะพะงัน ทำธุรกิจ ต่างๆ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.ภูธรภาค 8 ล็อคเป้า ลุยตรวจสอบต่างชาติ เตรียมระดมกำลังลง เกาะพะงัน -สมุย กวาดล้าง ต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย คนทำผิดต้องอยู่ยาก แหล่งข่าวเผย พบ อิสราเอล บนเกาะพะงัน มีกว่า 2,000 คน อยู่ระยะยาวกว่า 500 คน
วันนี้ (15 ต.ค.) ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.ท.สิทธิชัย โลกันภัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวถึงการตรวจสอบนอมินีชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยระยะยาวในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ว่า ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 ได้มีการประชุมสั่งการชุดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติไปแล้ว ให้เร่งรัดตรวจสอบชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆอย่างเข้มงวด ไม่มีการละเว้นโดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดของชาวต่างชาติหรือคนที่จะเข้ามากระทำความผิดจะต้องมีการจับกุมดำเนินคดีทุกราย ซึ่งในการดำเนินการตรวจสอบจะเน้นดำเนินการไปในทุกกลุ่ม ไม่เจาะจงว่าเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตนขอประกาศตรงนี้เลย ใครที่จะเข้ามากระทำความผิดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างอย่างเด็ดขาด คนดีอยู่ง่ายอยู่สะดวกอยู่ปลอดภัย แต่คนร้ายจะต้องอยู่ยากทุกพื้นที่ตนได้สั่งการไปแล้วตนเอาจริงไม่ปล่อยให้คนร้ายอยู่สบายแน่นอน เน้นจับกุมอย่างเดียวสำหรับผู้ที่กระทำความผิด ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาติใหนถ้าเข้ามาทำผิดบ้านเรา รับรองได้เลยว่าจะไม่ปล่อยไว้แน่นอน
สำหรับสถิติการจับกุมชาวต่างชาติในช่วงนี้ พบว่ามีการจับกุมไปแล้วประมาณ 18 คดี ซึ่งมีทุกความผิด ทั้งนอมินี ยาเสพติด และ อื่นๆ ส่วนภูเก็ตมีการจับกุมนอมินีไปแล้ว 4 ราย
อย่างไรก็ตามรายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของต่างชาติ กลุ่มอิสราเอลบนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ที่กำลังเป็นข่าวดัง และ มีการจับกุมผู้กระทำความผิดไปแล้วหลายคดี ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการเข้ามาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ในส่วนของเกาะพะงัน มีชาวอิสราเอล อยู่ประมาณ 2,000 กว่าคน และ เป็นกลุ่มที่อยู่ยาวประมาณ 500 คน ซึ่งกลุ่มนี้ มีทั้งที่เข้ามาประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ มีการซื้อที่ดิน ตั้งบริษัท ปล่อยรถเช่า ส่วนจะผิดกฎหมายมากน้อยแค่ใหน กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการล็อคเป้าหมายไว้หมดแล้ว
ทางด้าน พ.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า ได้มีการสืบสวนและล็อคเป้าหมายกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิด โดยในเร็วๆนี้ ตำรวจภูธรภาค 8 จะระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งฝ่ายปกครอง พาณิชย์จังหวัด กอ.รมน. ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธร ตำรวจท่องเที่ยว ลงพืนที่เกาะสุมย และ เกาะพะงัน กวาดล้างกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว ที่ผ่านมามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการตั้งนอมินีคนไทย ถือหุ้นเกิน 50% แต่จริงแล้วบริษัทดังกล่าวเป็นของคนต่างชาติ