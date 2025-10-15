ผลชันสูตร “ซากพะยูนเกยตื้น เกาะเหลากา-เกาะปู จ.กระบี่ ติดอวนประมงจมน้ำตาย

กระบี่ – ผลการชันสูตรซากพะยูนถูกคลื่นซัดเกยตื้นระหว่างเกาะเหลาเกา-เกาะปู จ.กระบี คาดติดอวนเรือประมงจมน้ำตาย ด้านนายกสมาคมคนรักเลกระบี่เชื่อไม่ใช้อวนของเรือประมงพื้นบ้านแน่นอน เผยปีนี้ตายถึง 20 ตัวแล้ว
จากกรณีชาวประมงพบซากพะยูนเกยตื้น ระหว่างเกาะเหลากาและเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้ประสานกับเครือช่ายในพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ในการช่วยขนย้ายซากพะยูนมายังท่าเรือแหลมกรวด เพื่อตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา
พบว่าเป็นซากพะยูน เพศเมีย ความยาวลำตัวโดยวัดแนบ ได้ 236 ชม.น้ำหนักประมาณ 180 กก.ยังไม่โตเต็มวัย สภาพซากเริ่มเน่าความสมบูรณ์ของร่างกายสมบูรณ์ดี ลักษณะภายนอกพบบาดแผลรอยเขี้ยวจากพฤติกรรมฝูงเล็กน้อย และพบร่องรอยลักษณะคล้ายติดเครื่องมือประมงประเกทอวน บริเวณด้านซ้ายส่วนท้ายของลำตัว ลักษณะเป็นเป็นเส้น ระยะห่างแต่ละเส้นประมาณ 1.5 นิ้ว เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าชั้นไขมั้นและกล้ามเนื้อใต้รอยที่ถูกอวนมีรอยซ้ำ ส่วนของทางเดินหายใจพบของเหลวคั่งในเนื้อเยื่อปอดและหลอดลม ส่วนของกระเพาะอาหารพบเศษหญ้าทะเลอัดแน่น สรุปสาเหตุการตาย คาดว่าจมนำเสียชีวิต เนื่องจากติดเครื่องมือประมงประเภทอวน
นายอาหลี ชาญน้ำ นายกสมาคมคนรักเล จ.กระบี่ และเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการตายของพะยูนตัวดังกล่าวเชื่อว่าติดเครื่องมือเรืออวนลากโดยบังเอิญ แล้วทิ้งซากลงทะเล ไม่ใช่อวนจากชาวประมงพื้นบ้านอย่างแน่นอน ตนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายเขตการทำประมงพาณิชย์ ออกไปตามที่ชาวประมงพื้นบ้านเสนไปก่อนหน้านี้ ยอมรับว่าในช่วงปนี้ พะยูนตายในทะเลกระบี่แล้วกว่า 20 ตัว