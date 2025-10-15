กรุงไทยคนแน่น! ชาวเบตงแห่ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังสมัคร “คนละครึ่ง พลัส”

ยะลา – ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง แน่นไปด้วยชาวบ้านแห่ไปยืนยันตัวเพื่อรับโครงการคนละครึ่ง พบปัญหาลืมรหัส เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่
วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง จ.ยะลา มีประชาชนมารอยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง เพื่อเตรียมไว้สำหรับสมัครโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ที่จะเปิดให้สมัครได้ในวันที่ 20-26 ต.ค. เนื่องจากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการให้ จากการสอบถามประชาชนที่มายืนยันตัวตนมีปัญหาอะไรจึงได้เดินทางมาพบว่า ที่บ้านได้รับสิทธิคนละครึ่ง และ ได้โหลดแอปเป๋าตัง เพื่อเตรียมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส ของรัฐบาล แต่ตนเองได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ จำรหัสไม่เข้าไม่ได้จึงได้มาพบเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ด้านแม่ค้าขายของชำ บอกว่า โทรศัพท์ของตนเองใช้งานมานานแล้วไม่แน่ใจระบบจะรองรับแอปโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าจึงได้มาติดต่อสอบถามทางธนาคารได้รับคำตอบว่าต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่จึงจะลงทะเบียนได้ ยอมรับว่าตนเองไม่มีเงินจะมาซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ แต่อยากใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ของรัฐบาลจึงต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่รองรับ