ราคาทองพุ่งสูงสุดในรอบ 25 ปีแล้ว ชาวตรังยังซื้อเก็บ-เก็งกำไรไม่ขาดสาย

ตรัง - ชาวตรังยังคงไปซื้อทองไม่ขาดสาย ทั้งซื้อให้ตัวเอง ซื้องานแต่ง และซื้อตุนเพื่อเก็งกำไร ถึงแม้ราคาทองวันนี้จะปรับขึ้นสูงที่สุดในรอบ 25 ปีก็ตาม เพราะหลายคนยังเชื่อว่าราคาจะพุ่งไปกว่านี้อีก
วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ห้างทองตุ้นเฮงหลี ในเขตเทศบาลนครตรัง วันนี้ยังคงประชาชนทยอยกันเดินทางไปซื้อทองไม่ขาดสาย โดยเฉพาะทองรูปพรรณ โดยพบว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อ ประชาชนได้มีการสำรวจราคาจำหน่ายของแต่ละร้านก่อน หลังทองคำยังคงปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบราคา ก่อยที่จะตัดสินใจมาซื้อที่ร้านแห่งนี้ ซึ่งลูกค้าบางคนบอกว่า มาซื้อแหวนแต่งงาน และพบว่าร้านนี้จะถูกกว่าร้านอื่นประมาณบาทละ 750 บาท ขณะที่ประชาชนบางรายนำต่างหูไปขาย เพื่อนำเงินก้อนไปต่อทุนหมุนเวียนค้าขาย
นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ เจ้าของร้านทองตุ้นเฮงหลี บอกว่า วันนี้ราคาทองพุ่งสูงสุดในรอบ 25 ปี โดยตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ราคาปรับขึ้นเกินบาทละ 20,000 บาทแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมาย และแนวโน้มก็ยังจะปรับราคาสูงขึ้นไปอีก ส่วนที่ร้านมีทั้งที่นำมาขาย ซื้อให้ตัวเอง ซื้องานแต่ง และซื้อตุนเพื่อเก็งกำไร ทั้งทองแท่ง และทองรูปพรรณ เพราะเชื่อว่าราคาจะปรับขึ้นอีก
“หากไม่ซื้อวันนี้ ก็ยากมากขึ้นหากจะซื้อในอนาคต โดยทองแท่งตอนนี้ส่วนใหญ่นิยมซื้อน้ำหนักละประมาณ 1-2 บาท อย่างไรก็ตาม หากใครต้องการซื้อเก็งกำไรจะต้องตัดสินใจให้ดี”