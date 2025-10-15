ที่นี้ข้าใหญ่! ตร.ปลอมตัวเข้าจับผัวเมียเฝ้าบ่อขยะหลังชาวบ้านร้องชอบอวดเบ่งยิงขู่ชาวบ้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตชด.437 ร่วมกับตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ปลอมตัวเป็นคนหาของเก่า เข้าจับผัวเมียที่เฝ้าบ่อขยะ หลังชาวบ้านร้องเรียนทำตัวกร่างอวดเบ่งชอบยิงปืนขู่คนที่ไปหาของเก่าขาย
วันนี้ (15 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ร่วมกับตำรวจชุดตะวันซึ่งเป็นชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ นำทีมโดย พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 ได้ปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะเพื่อวางแผนเข้าไปตรวจสอบที่บ่อทิ้งขยะที่บ้านเนินเขา ซอยเพ็ชรแก้ว หมู่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งที่พักอยู่ในเพิงพักแถวบ่อขยะ ทำตัวอวดเบ่งและกร่างจะใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ชาวบ้านที่มาเก็บขยะเพื่อหารายได้บริเวณบ่อทิ้งขยะหลายครั้ง
โดยตำรวจได้ขับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างเข้าไปและทำทีเดินไปที่บ่อขยะ ทันทีที่ไปถึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาไล่บอกว่าห้ามมาเก็บขยะที่นี่ เป็นที่ส่วนบุคคล ถ้าพูดไม่ฟังเดี๋ยวจะให้ผัวออกมายิง และขู่ว่าผัวเคยยิงมาหลายคนแล้ว จากนั้นผัวที่นอนอยู่ในเพิงพักก็เดินออกมาในสภาพที่นุ่งกางเกงในตัวเดียว สะพานกระเป๋าเป้ ชักปืนออกมาข่มขู่ไล่ให้ออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจที่ปลอมตัวมา โดยอ้างว่าที่ตรงนี้มีเจ้าของห้ามคนนอกเข้ามาหาของเก่า และตนทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ ห้ามเข้ามายุ่งเด็ดขาดให้ออกไป
จากนั้นก็ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่ 1 นัด ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมตัวทันที และเมื่อทั้งคู่รู้ว่าเป็นตำรวจก็ยอมถูกจับแต่โดยดี ยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ใช้กับกระสุน .22 จำนวน 1 กระบอกที่ใช้ยิง กระสุนปืน ขนาด .22 จำนวน 1 นัด ตรวจพบซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าคาดสะเอวแบบผ้าสีดำ พร้อมยาบ้า 2 เม็ด กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 12 นัด ปลอกกระสุนปืน ขนาด .22 จำนวน 1 ปลอก วางอยู่พื้นบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ถูกจับ
ทราบชื่อฝ่ายสามี นายสิทธิโชค สระทองดี อายุ 38 ปี หรือแจ็ค ส่วนภรรยาชื่อ นางคิยู อายุ 34 ปี เป็นชาวกัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งคู่ดำเนินคดี
โดย นายสิทธิโชค สามีถูกดำเนินคดี 5 ข้อหาคือ 1มีอาวุธปืน (ไม่มีทะเบียน) และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, 2. พกพาอาวุธปืน ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร, 3.ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน, 4.มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และ 5.เสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนภรรยาชาวกัมพูชาถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้” ตามพระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2560" มาตรา 8 เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง 2 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป