เปิดวันแรกเกาะแทบแตก นทท.แห่ลงเกาะสุรินทร์ - เกาะสิมิลัน

พังงา - เปิดวันแรกเกาะแทบแตก นักท่องเที่ยวแห่ลง เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์” เพื่อสัมผัสความงามของ ทะเลอันดามัน หลังปิดพักมานานถึง 5 เดือน
กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ จ.พังงา หลังปิดให้เกาะได้พัก และ ฟื้นฟูธรรมชาติ เป็นเวลา 5 เดือน โดยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวเกาะวันนี้ ( 15 ต.ค.) เป็นวันแรก พบว่าบรรยากาศที่ท่าเรือบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก หลังจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยววันแรกอย่างเป็นทางการ หลังปิดฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลช่วงฤดูมรสุมกว่า 5 เดือน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาขึ้นเรือเพื่อไปชมความงามของท้องทะเลอันดามัน
ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทะเลสีครามใสสะท้อนแสงแดด แนวหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวตัดกับโขดหินรูปร่างแปลกตา โดยเฉพาะ “หินเรือใบ” สัญลักษณ์ของเกาะแปด (เกาะสิมิลัน) ที่ตั้งตระหง่านเหนืออ่าวเกือก กลายเป็นจุดชมวิวสุดฮิตของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีจุดดำน้ำยอดนิยมอย่าง หาดเจ้าหญิง หาดเล็ก ลานข้าหลวงที่เกาะเมียงหรือเกาะสี่ และ เกาะบางู (เกาะเก้า) ที่มีปลาสวยงามและแนวปะการังหลากสีสันและแนวปะการังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ทำให้หมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นจุดท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ติดอันดับโลก
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ มีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องความปลอดภัย การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันที่, 3850คน รวมถึงการเน้นย้ำให้ทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาดและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้หมู่เกาะสิมิลันคงความสวยงามอย่างยั่งยืน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จ.พังงา เดิมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วยเกาะ 9 เกาะ คือ เกาะหนึ่ง(หูหยง) เกาะสอง(ปายัง) เกาะสาม(ปาหยัน) เกาะสี่(เมียง) เกาะห้า เกาะหก(ปายู) เกาะเจ็ด(หินปูซาร์) เกาะแปด(สิมิลัน) และเกาะเก้า(บางู) ต่อมาทางกรมอุทยานฯได้ผนวกรวมเกาะตาชัยและเกาะบอนที่อยู่ในน่านน้ำละแวกเดียวกันเพิ่มเข้าไปอีก 2 เกาะ ทำให้ปัจจุบันหมู่เกาะสิมิลันมี 11 เกาะ