เทคนิคการแพทยบัณฑิต ม.ทักษิณ พร้อม คาดเปิดสอนปีการศึกษา 2569

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ อนุมัติหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 คาดเปิดการเรียนการสอน ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 หลังจากสภาเทคนิคการแพทย์ ให้การรับรองหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยทักษิณเดินหน้าพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568 มีมติอนุมัติหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี จะจัดการเรียนการสอน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และจะเปิดรับนิสิตใหม่ได้ก็ต่อเมื่อสภาเทคนิคการแพทย์ ให้การรับรอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับนิสิตได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
“หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบมาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น สังคมสูงวัย โรคอุบัติใหม่ ความผันผวนเศรษฐกิจ และ Digital Disruption ปรับเนื้อหาให้เท่าทันความท้าทาย มุ่งสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสุขภาพยุคใหม่ อุตสาหกรรมสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม ที่มากกว่าแค่การไม่มีโรค แต่เป็นการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีทั้งความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยี จิตบริการ” รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเสริมว่า หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิตมุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพที่แข่งขันได้ในระดับสากล หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “มาตรฐานวิชาชีพ” และสามารถทำงานในระบบบริการสุขภาพระดับสากล การรับฟังจากผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการทำแบบสำรวจและ Focus Group กับผู้ใช้บัณฑิต และกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ทำให้หลักสูตรตอบสนองตลาดแรงงานจริง รองรับมาตรฐานอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ ปรับปรุงให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565 และเตรียมพร้อมตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2567
ศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ความรู้ทางวิชาชีพหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการทำงานและสื่อสารความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ
“หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ทั้งในระบบสุขภาพ และเป็นผู้ประกอบการ ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำงานร่วมกับทีมวิชาชีพหรือสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งานมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย รับผิดชอบต่องาน และมีความใฝ่รู้ บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรนี้สามารถใช้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ สื่อสารเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์อย่างเหมาะสม” ศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ กล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวเสริมอีกว่าหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทันสมัยแล้ว ยังเสริมองค์ความรู้สู่กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคนิคการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีทางเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และองค์ความรู้อื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ดี
รวมทั้งมีทักษะด้านการวางแผนงานด้านเทคนิคการแพทย์ ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน วินิจฉัยและติดตามการรักษา การวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ที่ช่างสังเกต ตั้งข้อสงสัย ระบุความผิดปกติ ติดตามค้นหาคำตอบ ใฝ่รู้ และปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง แม่นยำ และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วย ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนละ 40,000 บาท และภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 13,500 บาท