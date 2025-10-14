พนักงานสาวตรังเปิดฟาร์มไก่สวยงามเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อย่างงดงาม

ตรัง - พนักงานสาวชาววังวิเศษ จ.ตรัง เปิดฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามเป็นอาชีพเสริม พร้อมวางแผนเตรียมเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด มีลูกค้าคึกคักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วันนี้ (14 ต.ค.) นางจิราวรรณ ชุ่มฉิมพลี อายุ 53 ปี ชาวบ้านทอนแจ้ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ได้เปิดฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามมาตั้งแต่ปี 2562 ภายในพื้นที่ว่างสวนยางพารา และปัจจุบันโค่นยางมาปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อผลิตไก่ ทั้งไก่สวยงาม ไก่เนื้อ และไก่ไข่ โดยเฉพาะไก่สวยงาม ได้ส่งขายออนไลน์ไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยการผสมไก่ข้ามสายพันธุ์ด้วยตนเองและมีตู้ฟักไข่ เพื่อขยายพันธุ์เลี้ยงในฟาร์ม รวมทั้งส่งขายตามออเดอร์ของลูกค้าออนไลน์ที่มีเข้ามาไม่ขาดสาย
ล่าสุด ตนเองเตรียมจะเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดในเร็วๆ นี้ จึงได้ขยายโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นอาชีพใหม่รองรับ โดยจะเน้นไก่สวยงามเป็นหลัก เพราะได้ทั้งความสวยงาม ได้กินเนื้อและกินไข่ ซึ่งแรกเริ่มเดิมได้ซื้อไข่เชื้อมาฟัก และซื้อพ่อแม่พันธุ์ประมาณ 10 คู่ จากนั้นเพาะขยายพันธุ์มาเรื่อย ๆ รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ หรือผสมข้ามสายพันธุ์เอง จนทำให้ขณะนี้มีไก่สวยงามประมาณ 6-7 สายพันธุ์แล้ว ซึ่งต่างมีสีสันสวยงามแตกต่างกันไป ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยขายทางออนไลน์ให้แก่ลูกค้าในหลายจังหวัดและต่างประเทศ จนผลิตไม่ทัน
นางจิราวรรณ เล่าว่า สำหรับไก่สวยงามสายพันธุ์หลักของฟาร์ม ได้จากการพัฒนาสายพันธุ์เอง นับตั้งแต่รุ่นแรกๆ เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว คือ สายพันธุ์ฮีทเตอร์ โดยการเอาพ่อโรดแดงอเมริกา กับแม่เลกฮอร์น ผสมกัน จนได้ลูกไก่สวยงามที่ไข่ดก ออกทุกวัน ไม่เว้นสักวัน ที่มีราคาขายคู่ละ 1,200 บาท ขณะที่สายพันธุ์เลกฮอร์นเอง ก็เป็นได้ทั้งไก่สวยงาม ทั้งไก่เนื้อ และไก่ไข่ อีกเช่นกัน โดยเฉพาะไข่จะเป็นสีขาวนวลเหมือนไข่เป็ด แต่เล็กกว่าไข่เป็ด และไข่ดก ส่วนสายพันธุ์ออสตราล็อป ก็ได้สายพันธุ์มาจากประเทศออสเตรเลีย ตัวมีทั้งสีบลู และสีดำ หน้าดำ ตัวป้อมๆ กลมๆ และให้ไข่ดกเหมือนกัน รวมทั้งสายพันธุ์ฮีตเตอร์ ที่ผสมกับสายพันธุ์ไลท์ซัสเซ็กซ์ ซึ่งมีราคาขายตัวละ 200 บาท
ส่วนไก่สวยงามสายพันธุ์เลกฮอร์น กับโรดแดงอเมริกา ซึ่งฟาร์มผสมข้ามสายพันธุ์เอง หรือบิดสายเอง ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ลูกค้าให้ความนิยม รวมทั้งสายพันธุ์วาเวนเดอร์ซัสเซ็กซ์ ที่นำไปผสมกับสายพันธุ์มัวรัวกาน่า ทำให้ไข่ออกมาเป็นสีเขียวออกฟ้าๆ นิดหน่อย นอกจากนั้น ก็ยังมีสายพันธุ์โรดไอแลนด์เรท จากออสเตรเลีย สายพันธุ์โรดอเมริกา ที่ไข่จะมีสีแดงเข้ม สายพันธุ์ซิลเวอร์ซัสเซ็กซ์ ลาเวนเดอร์ซัสเซ็กซ์ บัทซัสเซ็กซ์ ไลท์ซัสเซ็กซ์ และโคโรเนชั่นซัสเซ็กซ์ ที่มีราคาขายคู่ละประมาณ 2,000 บาท ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้มาจากการผสมพันธุ์ของไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ
โดยเฉพาะสายพันธุ์เลกฮอร์น ที่มีอยู่ 3 ประเภทคือ เลกฮอร์นด่าง เลกฮอร์นลาเวนเดอร์ และไวท์เลกฮอร์น ซึ่งลูกค้าให้ความนิยมสั่งซื้อเข้ามามากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จะขายพ่อแม่พันธุ์ไปเมื่ออายุได้ 6-7 เดือน เพื่อที่ลูกค้าซื้อไปแล้วจะได้ออกไข่ให้ทานเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งซื้อมาทางออนไลน์ และเอาไปเลี้ยงขยายต่อ ล่าสุดยังมีออเดอร์เข้ามาอีกเรื่อยๆ ทั้งที่ฟาร์มผลิตได้แค่เดือนละประมาณ 100 คู่ ส่วนราคาแล้วแต่พูดคุยกัน แต่ที่เคยขายได้สูงสุดคู่ละ 4,000 บาท ยกเว้นตัวที่พัฒนาสายพันธ์เอง จะขายแค่คู่ละ 800-900 บาท เพราะมีต้นทุนต่ำกว่า
ขณะเดียวกัน ยังมีการขายไข่เชื้อ ไก่สวยงาม เพื่อให้ลูกค้าไปฟักต่อเองด้วย ในราคาลูกละ 30-40 บาท ซึ่งขายได้ประมาณเดือนละ 300-400 ฟอง และจะมีการแถมให้ลูกค้าไปด้วย เผื่อว่าไข่บางลูกอาจฟักไม่ออก โดยตลาดในไทยจะอยู่ทั่วทุกภาค ซึ่งบางส่วนซื้อไปร่วมในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และยังมีตลาดต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ นอกจากนั้นทางฟาร์มยังมีการเลี้ยงเฉพาะไก่ไข่ด้วย ประมาณ 250 ตัว ซึ่งจะมีพ่อแม่พันธุ์เอง พอออกลูกเป็นตัวผู้ก็ขายเนื้อ ส่วนตัวเมียเก็บไว้ทำไก่ไข่ ขณะนี้จะเก็บไข่วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ได้ไข่ประมาณวันละเกือบ 200 ฟอง หรือประมาณ 8 แผง ขายในราคาแผงละ 120 บาท
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทางฟาร์มก็คือ จะมีการผลิตอาหารไก่เอง ผสมเองวันต่อวัน มื้อต่อมื้อ โดยจะเน้นให้ไก่กินหญ้าหวานอิสราเอลซึ่งปลูกเอง เพราะมีโปรตีนสูง นำมาผสมกับอาหาร ข้าวโพด กล้วย และมะละกอ ทำให้ไก่ตัวอ้วน มีภูมิคุ้มกัน แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย ส่วนไข่จะหนา และมีไข่แดงเยอะ ส่วนมูลไก่ เป็นปุ๋ยใช้ในสวน ประหยัดต้นทุน สำหรับคนที่สนใจอยากเลี้ยง หรือดูฟาร์มตัวอย่าง ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ก “ฟาร์มไก่ดำ สมชัย อ่าวตง” หรือเบอร์โทรศัพท์ 063-5479866, 083-3949955