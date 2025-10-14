xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจร รองรับท่องเที่ยวโต สนามบินภูเก็ตพีคสุดไฮซีซั่นนี้รับผู้โดยสารวันกว่า 6.5 หมื่นคน สูงสุด 380เที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตประชุมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก น้ำ และอากาศ รองรับให้ทันการเติบโตทางการท่องเที่ยว ช่วงไฮซีซั่นนี้สนามบินภูเก็ตพีคมาก รองรับผู้โดยสารเกินวันกว่า 65,000 คน บินขึ้น-ลงสูงสุดถึง 380 เที่ยวบิน


วันนี้ (14 ตุลาคม 2568) ที่ห้องประชุมมุกอันดา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธีรพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ อ่อนอินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาระบบคมนาคมของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มิติ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ


โดยแขวงทางหลวงภูเก็ตได้รายงานความคืบหน้าโครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรของจังหวัด ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองระยะ ระยะแรก เป็นการปรับปรุงระบบไฟจราจรโดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และควบคุมสัญญาณไฟแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดปัญหาการจราจรติดขัด ส่วนระยะที่สอง จะเป็นการพัฒนาระบบไฟจราจรร่วมกับการติดตั้งป้ายแสดงข้อความแจ้งเตือนและข้อมูลการจราจร พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรแบบครบวงจร โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงเร่งรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรจังหวัดภูเก็ต (อจร.) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ช่วงบ้านเมืองใหม่–สามแยกเสนามบินภูเก็ต ระยะทาง 1.95 กิโลเมตร ซึ่งได้เสนอของบประมาณต่อกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2571 รวมถึงโครงการขยายช่องจราจรถนนทางหลวงหมายเลข 4027 ช่วงบ้านพารา–เมืองใหม่ ระยะทาง 4.55 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จในปี 2569

ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้าโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงกะทู้–ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร อยู่ในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 85% และระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ส่วนคมนาคมทางน้ำ มีการหารือถึงการพัฒนาท่าเรือสำคัญหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางทะเลของฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะท่าเรือวงแหวนอันดามัน ท่าเรือมาเนาะห์ และท่าเรือช่องหลาด ซึ่งได้ตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ในปี 2567 รวมถึงท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต และท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเลน จังหวัดกระบี่ ที่ขอตั้งงบประมาณในปี 2568 นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาท่าเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมและขยายศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคต

สำหรับคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญ แผนขยายสนามบินภูเก็ตให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 18 ล้านคนต่อปี โดยเพิ่มพื้นที่อาคาร ระบบอำนวยความสะดวก และระบบบริหารจัดการผู้โดยสาร อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนโครงการ Sea Plane Ferry เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างเกาะ ตลอดจนการเตรียมเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศเส้นทาง “ปารีส–ภูเก็ต” อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ขณะเดียวกัน วันที่ 26 ตุลาคมนี้ จะเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้า-ออกกว่า 56,000 คน และเที่ยวบินขาเข้าสูงสุดกว่า 380 เที่ยวต่อวัน



ภูเก็ตเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจร รองรับท่องเที่ยวโต สนามบินภูเก็ตพีคสุดไฮซีซั่นนี้รับผู้โดยสารวันกว่า 6.5 หมื่นคน สูงสุด 380เที่ยว
ภูเก็ตเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจร รองรับท่องเที่ยวโต สนามบินภูเก็ตพีคสุดไฮซีซั่นนี้รับผู้โดยสารวันกว่า 6.5 หมื่นคน สูงสุด 380เที่ยว
ภูเก็ตเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจร รองรับท่องเที่ยวโต สนามบินภูเก็ตพีคสุดไฮซีซั่นนี้รับผู้โดยสารวันกว่า 6.5 หมื่นคน สูงสุด 380เที่ยว
ภูเก็ตเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจร รองรับท่องเที่ยวโต สนามบินภูเก็ตพีคสุดไฮซีซั่นนี้รับผู้โดยสารวันกว่า 6.5 หมื่นคน สูงสุด 380เที่ยว
ภูเก็ตเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจร รองรับท่องเที่ยวโต สนามบินภูเก็ตพีคสุดไฮซีซั่นนี้รับผู้โดยสารวันกว่า 6.5 หมื่นคน สูงสุด 380เที่ยว
กำลังโหลดความคิดเห็น