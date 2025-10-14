ภูเก็ตเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจร รองรับท่องเที่ยวโต สนามบินภูเก็ตพีคสุดไฮซีซั่นนี้รับผู้โดยสารวันกว่า 6.5 หมื่นคน สูงสุด 380เที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตประชุมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก น้ำ และอากาศ รองรับให้ทันการเติบโตทางการท่องเที่ยว ช่วงไฮซีซั่นนี้สนามบินภูเก็ตพีคมาก รองรับผู้โดยสารเกินวันกว่า 65,000 คน บินขึ้น-ลงสูงสุดถึง 380 เที่ยวบิน
วันนี้ (14 ตุลาคม 2568) ที่ห้องประชุมมุกอันดา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธีรพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ อ่อนอินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาระบบคมนาคมของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มิติ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
โดยแขวงทางหลวงภูเก็ตได้รายงานความคืบหน้าโครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรของจังหวัด ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองระยะ ระยะแรก เป็นการปรับปรุงระบบไฟจราจรโดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และควบคุมสัญญาณไฟแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดปัญหาการจราจรติดขัด ส่วนระยะที่สอง จะเป็นการพัฒนาระบบไฟจราจรร่วมกับการติดตั้งป้ายแสดงข้อความแจ้งเตือนและข้อมูลการจราจร พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรแบบครบวงจร โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงเร่งรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรจังหวัดภูเก็ต (อจร.) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ช่วงบ้านเมืองใหม่–สามแยกเสนามบินภูเก็ต ระยะทาง 1.95 กิโลเมตร ซึ่งได้เสนอของบประมาณต่อกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2571 รวมถึงโครงการขยายช่องจราจรถนนทางหลวงหมายเลข 4027 ช่วงบ้านพารา–เมืองใหม่ ระยะทาง 4.55 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จในปี 2569
ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้าโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงกะทู้–ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร อยู่ในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 85% และระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนคมนาคมทางน้ำ มีการหารือถึงการพัฒนาท่าเรือสำคัญหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางทะเลของฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะท่าเรือวงแหวนอันดามัน ท่าเรือมาเนาะห์ และท่าเรือช่องหลาด ซึ่งได้ตั้งงบประมาณดำเนินการไว้ในปี 2567 รวมถึงท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต และท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเลน จังหวัดกระบี่ ที่ขอตั้งงบประมาณในปี 2568 นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาท่าเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมและขยายศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคต
สำหรับคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญ แผนขยายสนามบินภูเก็ตให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 18 ล้านคนต่อปี โดยเพิ่มพื้นที่อาคาร ระบบอำนวยความสะดวก และระบบบริหารจัดการผู้โดยสาร อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนโครงการ Sea Plane Ferry เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างเกาะ ตลอดจนการเตรียมเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศเส้นทาง “ปารีส–ภูเก็ต” อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ขณะเดียวกัน วันที่ 26 ตุลาคมนี้ จะเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะมีผู้โดยสารขาเข้า-ออกกว่า 56,000 คน และเที่ยวบินขาเข้าสูงสุดกว่า 380 เที่ยวต่อวัน