แม่ค้าสตูลเปิดร้าน “ชาบูปิ้งย่างหม่าล่าเคลื่อนที่“ อร่อยในราคาย่อมเยา ถูกใจลูกค้าทุกกลุ่ม

สตูล - แม่ค้าสตูลใช้กลยุทธ์เปิดร้าน “ชาบูเสียบไม้–ปิ้งย่างหม่าล่า” ที่ใช้รถพ่วงข้างมาเป็นร้านเคลื่อนที่ ทั้งสะดวกและอร่อยในราคาย่อมเยา ถูกใจลูกค้าทุกกลุ่ม
วันนี้ (14 ต.ค.) ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวัน ยังมีคนทำมาหากินด้วยใจสู้และความคิดสร้างสรรค์อย่าง นางสาวจันจิรา จุกกรี เจ้าของร้าน “ชาบูเสียบไม้–ปิ้งย่างหม่าล่า” ที่ใช้รถพ่วงข้างมาเป็นร้านชาบูเคลื่อนที่ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาแล้วกว่า 3 ปี
ร้านชาบูเสียบไม้แห่งนี้ โดดเด่นด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย เริ่มต้นเพียงไม้ละ 5 บาท และแพงสุดไม่เกิน 12 บาท มีเมนูให้เลือกมากกว่า 30 รายการ ทั้งไก่ ลูกชิ้น หมึกไข่ ผักสด วุ้นเส้น หมี่หยก สาหร่ายวากาเมะ นอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษขายดีทุกวัน เช่น ไส้ไก่ย่างวันละกว่า 50 ไม้ ไก่กระเทียมวันละ 3 กก. กั้งสดจากหมู่บ้านชาวเลวันละ 2 กล่อง (ประมาณ 70 ตัว) ขายตัวละ 10 บาท ไข่ปลาหมึกไม้ละ 12 บาท
นางสาวจันจิรา เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของร้านมาจากความชอบส่วนตัวที่หลงใหลในรสชาติชาบูและหม่าล่า จึงทดลองทำขายบนรถพ่วงข้าง เพื่อประหยัดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเลือกทำเลเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา เช่น หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 ตั้งแต่เวลา 15.00–17.00 น. , แยกเขาจีน และเปิดท้ายบายพาส 17.00–21.30 น. โดยร้านเปิดทุกวันจันทร์–เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
“ตนขายด้วยใจรักและความจริงใจ อยากให้คนทุกอาชีพได้กินของอร่อยในราคาที่จับต้องได้ ไม่ต้องเข้าห้างก็อิ่มอร่อยได้เหมือนกัน” นางสาวจันจิรา กล่าว
อีกทั้ง การเปิดร้านหม่าล่าด้วยรถพ่วงข้างยังได้แนวคิดมาจาก “การเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้า” แทนการรอให้ลูกค้าเดินเข้าร้าน รถพ่วงข้างของ น.ส.จันจิรา จึงกลายเป็นเหมือนร้านชาบูเคลื่อนที่ ที่สามารถไปได้ทุกที่ ทั้งชุมชน โรงเรียน และตลาดนัด สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาอาหารอร่อย รวดเร็ว และราคาย่อมเยา
อีกจุดขายสำคัญคือ “น้ำซอสหม่าล่าสูตรเฉพาะ” ที่ปรุงเองทุกวัน รสเข้มข้น เผ็ดถึงใจ พร้อมให้ลูกค้าตักเองตามชอบใจ ซึ่งช่วยสร้างความแตกต่างและทำให้ลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ลูกค้าหลายรายต่างยืนยันว่า ร้านนี้คือของอร่อยราคาถูก แต่คุณภาพหลักร้อย เพราะทั้งรสชาติ ปริมาณ และความสะอาดคุ้มค่าเกินราคา บางรายถึงกับบอกว่ากินแทบทุกวัน