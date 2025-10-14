ย้ายฟ้าผ่า ผู้ว่าฯ ใหม่ป้ายแดงพ้นภูเก็ต ส่งอธิบดีกรมการปกครองนั่งแทน โซเชียลเดือด ถึงเวลาภูเก็ตเลือก ผู้ว่าฯ เองได้แล้วยัง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ย้ายฟ้าผ่า ผู้ว่าฯใหม่ป้ายแดงพ้นภูเก็ต นั่งเก้าอี้ไม่ทันร้อน ส่ง อธิบดีกรรมการปกครอง มานั่งแทน กระแสวิจารณ์เดือด ถึงเวลา ภูเก็ตเลือกผู้ว่าฯ เองได้แล้วยัง
กลายเป็นกระแสวิจารณ์ยับ หลัง ครม.มีสั่งย้ายด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ป้ายแดง เพิ่งรับตำแหน่งได้แค่ 14 วัน นายศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรรมการปกครอง มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนต่อไป
โดยวันนี้มีการประชุม คณะรัฐมนตรี และมีคำสั่งย้ายดังกล่าวออกมา ซึ่งเป็นคำสั่งลับมาก ลงวันที่ 14 ต.ค. 68 และ การโยกย้าย ในครั้งนี้มีการย้ายกันหลายตำแหน่งเช่นเดียวกัน
สำหรับ นายศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้ง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ ในสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล และมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 ที่ผ่านมา นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ นับได้ แค่ 14 วัน
อย่างไรก็ตามหลังจากมีคำสั่งดังกล่าวออกมา กลายเป็นที่วิพากวิจารณ์ กันอย่างกว้างขวาง ถึงคำสั่งที่ออกมา มองว่าไม่เป็นธรรมกับคนจังหวัดภูเก็ต ในการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเปลี่ยนผ้า ทั้งที่ผู้ว่าฯภูเก็ต ยังเข้ามาทำงานได้ไม่กี่วัน นอกจากนั้นมองว่าการสั่งย้ายดังกล่าวทำให้ภูเก็ตเสียโอกาสในหลายๆเรื่องๆ การมาเร็วไปเร็ว ทำให้หลายๆส่วนไม่มั่นใจในเรื่องของเสถียรภาพของความเป็นภูเก็ต
และที่สำคัญในการสั่งย้ายครั้งนี้ ทำให้หลายคนตั้งคำถามกันอย่างหนาหูว่า “ถึงเวลาแล้วยังที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาจากการเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตหยุดชะงัก”
สำหรับ “นายศรัณย์ศักดิ์
ศรีเครือเนตร” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ที่ถูกย้ายฟ้าผ่า ผ่านเส้นทางการทำงานในสายราชการ
กว่า29 ปี สั่งสมประสบการณ์จากตำแหน่งสำคัญทั้งระดับอำเภอ
จังหวัด และส่วนกลาง กระทั่ง ครม.มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่19 สิงหาคม2568 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายศรัณย์ศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่6 พฤษภาคม2511 อายุ57 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี
สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยผ่านหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่137 กรมการปกครอง,
International Crisis Management Course (2012), University of Malaya, Malaysia ,
หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่65 กรมการปกครอง,
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่75 กระทรวงมหาดไทย
รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทั้งในและต่างประเทศ
เส้นทางราชการเริ่มต้นจากปลัดอำเภอในจังหวัดอุดรธานี
ก้าวสู่ตำแหน่งนายอำเภอในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเลย หนองคาย และอุดรธานี
ก่อนจะรับตำแหน่งสำคัญในกรมการปกครอง รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
และรองอธิบดีกรมการปกครอง กระทั่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
การมารับตำแหน่งครั้งนี้
ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ความปลอดภัย และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่สั่งสมมายาวนานของผู้ว่าฯ คนใหม่ แต่สุดท้าย
ถูกคำสั่งย้ายแบบฟ้าผ่าหลังมาดำรงตำแหน่งได้แค่ 14 วัน