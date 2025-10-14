ไม่แผ่ว รวบทหารอิสราเอล ลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วยา บนวิลล่าหรู

สุราษฎร์ธานี - ไม่สนกฎหมายไทย ตือนไม่ฟังยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง บุกจับ 4 ทหารอิสราเอล ลักลอบจัดปาร์ตี้มั่วยา บนวินล่าหรู พบของกลางทั้งยาอีและโคเคน หลังต่างชาติด้วยกันไม่ทน โทรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดการ สุดท้าย คอตกเข้าคุก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 02.40 น.คืนที่ผ่านมา (13ต.ค.) พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้มอบนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติ หลัง ได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1155 จากชาวชาวต่างชาติ ว่าที่ วิลลา หรู่ แห่งหนึ่ง ได้เปิดเพลงและจัดงานปาร์ตี้ส่งเสียงดังรบกวน แม้จะตักเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่หยุด ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังรับแจ้ง ตำรวจท่องเที่ยว ต่อมา พ.ต.ท. วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมชุดจับกุม ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยว ได้เข้าตรวจสอบข้อมูล พบว่ามีการแอบจัดปาร์ตี้จริง จึงได้ประสาน ไป นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอาวุโส และ พ.ต.อ. อภิชาติ จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน และ ตม.เกาะพะงัน
นำกำลัง เดินทางไปยังวิลล่า ดังกล่าว เมื่อไปถึงพบว่า เสียงเพลงเบาลง แต่ยังมีการพูดคุยกันเสียงดังภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าว่ากล่าวตักเตือน และ ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง ทราบชื่อผู้ถูกจับกุม 4 ราย ได้แก่ นายดานีล, นายดาวิด, นายเคเฟีย, และ นายกาย ทั้งหมดเป็นชายชาวอิสราเอล อายุ 26-27 ปี ขณะตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นชายทั้ง 4 มีท่าทีมีพิรุธ พูดจาวกวน พยายามนั่งบังวัตถุบางอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะ เมื่อตรวจสอบจึงพบ โคเคนชนิดผงสีขาว น้ำหนักรวม 0.59 กรัม
และ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ยังพบ ยาเสพติด (ยาอี) ชนิดผงสีชมพู น้ำหนักรวม 1.37 กรัม บรรจุอยู่ในกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อ Calvin Klein ซึ่งผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การว่ายาเสพติด ทเป็นของพวกตนที่ร่วมกันซื้อมาจากเพื่อนชาวอิสราเอลที่ไม่ทราบชื่อสกุล เพื่อนำมาเสพในงานปาร์ตี้ที่มีชาวอิสราเอลเข้าร่วมประมาณ 10-15 คน กลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าพวกตนเป็นทหารจากประเทศอิสราเอล ที่พักรบและมาเที่ยวในประเทศไทย
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 4 ราย ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดเบื้องต้น และส่งตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน ผลปรากฏ นายดานีล และ นายเคเฟีย เป็นบวก พบสารเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า/ไอซ์) และโคเคน นายดาวิด และ นายกาย เป็นบวก พบสารโคเคน
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย” นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในส่วนของการเสพยาเสพติด เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยผิดกฎหมาย จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมด พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.ท. วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 เปิดเผยว่า จากกระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวอิสราเอล ทำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น สำหรับผู้ต้องหา ทั้ง 4 คน ให้การรับว่า เป็นทหาร อิสราเอล อยู่ในระหว่างลาพักผ่อน และระหว่างลา ทราบข่าวว่า ฉนวนกาซ่า ประกาศยุติสงคราม หยุดยิง พวกตน และ เพื่อนมีความตื่นเต้น จึงจัดฉลองปาร์ตี้ กันในหมู่เพื่อน ๆ เพื่อแสดงความดีใจ การหยุดติสงคราม
นอกจากนั้นยังให้การว่า ยาดังกล่าว พวกตน รวบรวมเงิน สั่งซื้อ มาจาก เพื่อน ที่มาร่วมปาร์ตี้ ไม่ทราบชื่อ รู้เพียงเป็น กลุ่มคน ชาติเดียวกัน และ ก่อน ที่เจ้าหน้าที่ จะไปถึงนั้น ได้มี นักท่องเที่ยวรายหนึ่ง ได้เข้าไปต่อว่ากลุ่มชาวอิสราเอล เรื่อง เสียงดัง ทำให้ นักท่องเที่ยวที่อยู่ใกลเคียง นอนไม่หลับ ทำให้กลุ่มพวกตน และ เพื่อนๆ จึงหยุดติ และ ทยอยกับกลับที่พัก คงเหลือ พวกตน 4 คน ปาร์ตี้ต่อ นั่งคุย และ เสพยา ที่สั่งมา จนเจ้าหน้าที่มาพบ