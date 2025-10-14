เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ พร้อมรับนักท่องเที่ยว เข้าสัมผัสความสวยงามแล้ว

พังงา - พร้อมเปิด เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมความงามของธรรมชาติ แล้ว โดยทางอุทยาน ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก หลังปิดเกาะ 6 เดือน
วันนี้ ( 14 ตุลาคม 2568 ) จังหวัดพังงา โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันอย่างเป็นทางการ หลังจากปิดพักฟื้น ทรัพยากรธรรมชาติตลอดช่วงฤดูมรสุมเป็นระยะ 6 เดือน โดยพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของ หมู่เกาะสิมิลัน และ หมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่าขณะนี้ ขณะนี้ท้องทะเลของทั้ง 2 เกาะมีความสวยงามสมบูรณ์ พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเทียว และในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความพร้อม ของพื้นที่ ทั้งท่าเรือ จุดบริการนักท่องเที่ยว เรือโดยสาร และ ระบบความปลอดภัยทางทะเล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามาชมความงามของท้องทะเลพังงาในฤดูกาลนี้
ทั้งนี้ อุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมต่อวัน การห้ามดำน้ำสัมผัสปะการัง และการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ต่อไป