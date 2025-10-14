ผู้ว่าฯภูเก็ตเอาจริง แก้ปัญหาน้ำ ให้แต่ละพื้นที่จัดการอย่างเหมาะสม เพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ – พัฒนาเป็นจุดออกกำลังกาย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เอาจริง ลงพื้นที่ติดตาม การบริหารจัดการน้ำ ขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้แต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์กับประชาชน
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอถลาง นายณรงค์ อ่อนอินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทพกระษัตรี รวมทั้งข้าราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอถลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านทรัพยากรน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
สำหรับจุดแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ พรุจวก ตำบลเทพกะษัตรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ปัจจุบันพบว่ามีสภาพตื้นเขิน โดยมอบแนวทางให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ และเสนอแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านมีความต้องการสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นประเด็นสุขภาพสำคัญของสังคม
จากนั้นได้ลงพื้น พรุ (สวนป่าบางขนุน) ซึ่งพบว่าสามารถปรับให้มีทางน้ำไหลผ่านได้ แต่ไม่สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางภูมิประเทศ
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้ติดตามความคืบหน้า โครงการพระราชดำริคลองส่งน้ำ 3 เดือน ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ในตำบลศรีสุนทร รวมพื้นที่กว่า 78.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำว่า การบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้แต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว