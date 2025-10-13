ยอมแล้ว! หัวโจกมือปืน 16 ปียิงเด็ก 13 ปีเข้ามอบตัวแล้ว หลังหนีกบดานที่เมืองคอน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หัวโจกมือปืนอายุ 16 ปีแก๊งอันธพาลยิงเด็กอายุ 13 ปี ที่บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ยอมเข้ามอบตัวแล้ว หลังหนีไปกบดานที่นครศรีธรรมราช ยอมรับสารภาพพาตำรวจไปชี้จุดทิ้งปืนในคลองภูมินาถดำริ
วันนี้ (13 ต.ค.) จากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นยกพวกรุมทำร้าย “น้องรุจ” เด็กชายอายุ 13 ปี ทั้งรุมกระทืบ ฟันและยิงเข้ากลางหลังได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 9 ต.ค.68 ที่ผ่านมา บริเวณถนนข้ามทางรถไฟ ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ล่าสุด นาย ธ. อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นคนยิง ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุง แล้ว หลังจากที่ญาติได้ประสานมายังชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 และตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 ชุดของ ว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 เพื่อขอพาเข้ามอบตัว โดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ไปอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช
หลังเข้ามอบตัวทางพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุง เบื้องต้นยอมรับสารภาพว่าเป็นคนยิง และถูกแจ้งดำเนินคดี 6 ข้อหา 1.ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, 2.ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, 3.ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน, 4.ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต, 5.ร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่ใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน และ 6.ร่วมกันพกพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุ สมควร หรือพาไปในชุมชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อมนัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด
แต่ในชั้นพนักงานสอบสวนยังปฏิเสธที่จะให้การใด ๆ จากนั้นตำรวจได้คุมตัว “นาย ธ.” ไปชี้จุดทิ้งปืนในคลองภูมินาถดำริ บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ก่อนคุมตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา