ชาวสตูลพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน 'วันนวมินทรมหาราช'

สตูล - พสกนิกรชาว จ.สตูลพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องใน 'วันนวมินทรมหาราช' เพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดมา
วันนี้ (13 ต.ค.) ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสตูล เต็มไปด้วยคลื่นมหาชนชาวสตูลที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" วันที่ 13 ตุลาคม
พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับเกียรติจาก นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล มารวมตัวกันด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและอิ่มบุญ ประชาชนต่างนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยมาถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดมา
การรวมพลังสวมเสื้อเหลืองในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสตูลในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานปณิธานความดีงามตามรอยเบื้องพระยุคลบาท