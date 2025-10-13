สาวสองโร่แจ้งความถูกนทท.ชาวต่างชาติทำร้ายร่างกาย-ขโมยเงิน ตร.เร่งติดตามตัว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – สาวสองโร่แจ้งความ ถูกนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำร้ายร่างกายและขโมยเงิน หลังพบกันในซอยบางลาแล้วชักชวนไปต่อที่ห้องพักผู้เสียหาย ก่อนกลับนักท่องเที่ยวขอเงินคืนจนเกิดทะเลาะและทำร้ายร่างกาย ตร.สภ.ป่าตองเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 เวลาปร ะมาณ 03.00 น. นายเฉลิมชัย เพ็งจินดา อายุ 25 ปี มาพบ พ.ต.ต.ชาญณรงค์ ประคองเกื้อ สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง แจ้งว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้แจ้งอยู่ภายในซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตได้รู้จักกับชาวต่างชาติเพศชาย สัญชาติอินเดีย ไม่ทราบชื่อจริง-ชื่อสกุลจริง และได้ชักชวนกันไปยังโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน ซ.แสนสบาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นห้องพักของนายเฉลิมชัย
โดยชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้มอบเงินให้นายเฉลิมชัย 1,000 บาท แต่เมื่อชาวต่างชาติคนดังกล่าวจะกลับที่พักจึงได้ขอเงินดังกล่าวคืน แต่นายเฉลิมชัยไม่ยอมคืน จึงมีการยื้อแย่งทำร้ายร่างกาย โดยชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้เอาเงินคืนและหยิบเอาเงินของนายเฉลิมชัยไปด้วย ทำให้นายเฉลิมชัยได้รับความเสียหาย จึงมาพบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ ถ่ายรูปที่เกิดเหตุ แล้วส่งตัวนายเฉลิมชัย ผู้เสียหายตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลป่าตอง จากนั้นแจ้งชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวชายชาวต่างชาติรายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป