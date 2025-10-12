หัวหน้าพรรคประชาชาติลงพื้นที่ยะลา ย้ำบทบาทสตรีมุสลิมะห์กับการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ชูสตรีคือพลังสู้ความรุนแรง

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ย้ำบทบาทสตรีมุสลิมะห์กับการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ชูสตรีคือพลังสู้ความรุนแรง
วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยะลา ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "บทบาทสตรีมุสลิมะห์กับการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์" ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีฯ ท่ามกลางสตรีมุสลิมะห์จังหวัดยะลา และผู้สนใจกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าววิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลให้ครอบครัวเปราะบาง และเกิดความสูญเสียใหญ่หลวง โดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงที่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ และดูแลครอบครัวแทนผู้สูญเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
"ผมชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้หญิงที่ทำให้พื้นที่ยังคงสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางความรุนแรง" - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังชี้ว่าจุดแข็งของสตรีในพื้นที่ คือ การยึดมั่นในศาสนา การเลี้ยงดูลูกให้รักสันติภาพ และมีความกล้าหาญ ท่านยังได้ยกตัวอย่าง น.ส.มาเรีย คอรินา มาซาโด ผู้นำฝ่ายค้านหญิงของเวเนซุเอลา ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพล่าสุด ในฐานะ "ผู้สร้างแสงสว่างแห่งประชาธิปไตย" โดยเปรียบเทียบว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากไม่ต่างกัน
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้วิเคราะห์พลวัตทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ใช้มานาน 8 ปี โดยย้อนถึงการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในปี 2559 ว่า "มี 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยจังหวัดปัตตานีไม่รับมากที่สุด (ประมาณ 35%) และจังหวัดยะลาและนราธิวาสก็ไม่รับอยู่ใน 1 ใน 5 ของประเทศ"
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ระบุเหตุผลว่า ชาวมุสลิมในพื้นที่ใช้หลัก "อมานะฮ์" (ความรับผิดชอบ) ในการพิจารณา และเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว "ด้อยไปหมด" ทั้งเรื่องศาสนา การศึกษา และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหลักที่ควรจะปกป้องคุ้มครองประชาชน ทำให้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง มองว่าจำเป็นต้องมีการสอบถามประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่
นอกจากนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทของพรรคประชาชาติในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสภาฯ รวมถึงการผลักดันเพิ่มค่าอาหารกลางวันและจำนวนครูตาดีกา พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศมาตรการเด็ดขาดเพื่อต่อสู้กับยาเสพติด โดยระบุว่าได้มีการลงนามประกาศมาตรการนี้ในช่วงท้ายของการเป็นรัฐมนตรี ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยระบุว่า "กระท่อมที่วางขายบนถนน หรือทำเป็นแผงลอย จะต้องถูกปรับ 50,000 บาท... ห้ามมาวางขายเป็นแผงลอยและห้ามนำมาผสมขาย" และขอฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนร่วมตรวจสอบ เพราะ "ยาเสพติดกับสันติสุข/สันติภาพนั้นอยู่ตรงข้ามกัน"
ในช่วงท้าย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงความภูมิใจที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ได้รับการยอมรับจาก ส.ส.ทั้งประเทศ โดยระบุว่า "ส.ส. ทั้งหมด 500 คน ได้เลือกอาจารย์วันนอร์เป็นประธานสภาฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่เลือกไปนั้น เป็นสิ่งที่สังคมไทยและสภาผู้แทนราษฎรยอมรับ" และขอให้ประชาชนในจังหวัดยะลาภูมิใจในผลงานนี้