“ตากใบการโยธา” จัดใหญ่!! โปรยทานทอดกฐินแจกสร้อยคอทองคำ – จยย.ป้ายแดง – เงินสดจุก ๆ กว่า 2.5 แสนบาท วัดแทบแตก! ชาวบ้านแห่ร่วมบุญคึกคัก

วันนี้ (12 ตุลาคม 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสุดคึกคักภายในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบุณณาราม (วัดโคกงู) หมู่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปีนี้ถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อหารายได้บูรณะปฏิสังขรณ์ “โรงบรรจุอัฐิ” ของวัด โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ทั้งในจังหวัดนราธิวาสและประเทศมาเลเซีย เดินทางมาร่วมบุญนับพันคน
โดยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า บรรดาผู้ใจบุญต่างพากันมาตั้งโรงทาน แจกอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม และขนมไทยนานาชนิดให้ผู้ร่วมงานได้อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความสามัคคีของพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่
ทั้งนี้ไฮไลต์ของงานอยู่ที่ช่วง “โปรยทานสุดอลังการ” โดยเจ้าภาพหลักคือ นายเสาวนันทน์ ดุกสุขแก้ว และ นางสาวธนนันท์ ดุกสุขแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทตากใบการโยธา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนใจบุญทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมโปรยทานรูปแบบสุดเก๋ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าโปรยเหรียญโปรยทาน พร้อมรางวัลใหญ่ที่เรียกเสียงฮือฮาทั้งวัด
สำหรับของรางวัลที่นำมาโปรยทานมีทั้ง สร้อยคอทองคำ รถจักรยานยนต์ป้ายแดง, เงินสด และของรางวัลอีกกว่า 50 รายการ รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท สร้างสีสันและความสุขให้กับผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม บางช่วงถึงกับแน่นขนัดจน “วัดแทบแตก” เพราะชาวบ้านแห่มาลุ้นโชคกันอย่างสนุกสนาน
นายเสาวนันทน์ ดุกสุขแก้ว เจ้าภาพกฐิน กล่าวว่า “เราอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ จึงรวบรวมของรางวัลจากผู้สนับสนุนและร้านค้าต่าง ๆ มาร่วมทำบุญรวมกว่า 50 รายการ รางวัลใหญ่ก็มีทั้ง สร้อยคอทองคำ มอเตอร์ไซค์ เงินสด และรางวัลอื่น ๆ อีกเพียบ อยากให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ทั้งบุญ ได้ทั้งความสุขกลับบ้านครับ”
อย่างไรก็ตามงานบุญครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีทอดกฐินอันงดงามแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาและความร่วมมือของชาวพุทธในพื้นที่ ที่มาร่วมแรงร่วมใจทำบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่น
เสียงจากผู้โชคดี! หนุ่มวัย 20 ปีสุดดีใจ รับรางวัล “จยย.ป้ายแดง” จากงานกฐินตากใบการโยธา นายณัฐภัทร จินดาเพชร อายุ 20 ปี หนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลใหญ่ รถจักรยานยนต์ป้ายแดง จากกิจกรรมโปรยทานในงานทอดกฐินวัดบุณณาราม (วัดโคกงู) เปิดเผยด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงตื่นเต้นว่า “ตื่นเต้นมากครับ ครั้งแรกเลยที่ผมได้รางวัลใหญ่แบบนี้ ปกติผมก็มาดูเฉย ๆ ไม่เคยได้อะไรเลย ครั้งนี้กะมาดูงานบุญ แต่พอเหรียญโปรยทานหล่นใกล้ ๆ ก็เลยลองหยิบดู ปรากฏว่าได้รางวัลมอเตอร์ไซค์ครับ ตอนนั้นงงเลย ไม่คิดว่าจะได้จริง ๆ”
เจ้าตัวยังเล่าด้วยว่า บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะของผู้คนที่มาร่วมลุ้นโชค พร้อมขอบคุณเจ้าภาพที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ “ขอบคุณเจ้าภาพมากครับที่จัดงานใหญ่ขนาดนี้ ผมดีใจมาก ได้บุญด้วย ได้ของรางวัลด้วย ปีหน้าถ้ามีอีก ผมจะมาร่วมบุญอีกแน่นอนครับ”