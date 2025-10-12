คณะวิศวฯ ม.ทักษิณ สานพลังภาคี มุ่งพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์และพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรม EV

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรและนิสิต ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมเตรียมจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV Training)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ คณะทำงานโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รศ.ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง, รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน และ ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี รศ. ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วม พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง
พร้อมกันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้ง หน่วยฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV Training) เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตร Up-skill / Re-skill ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะในสาขายานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพที่พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อผลักดันเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม