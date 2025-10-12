ยึดดอลลาร์ปลอมเพิ่ม ขณะนำตัวหนุ่มอิสราเอล สอบหลังนำธบัตรแลกบูธ

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจ สภ.เกาะสมุย พร้อม ตรวจคนเข้าเมืองเกาะสมุย ยึดธนบัตรดอลลาร์ปลอม รวม 5,653 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทย เพื่อนำไปตรวจสอบ หลัง 2 หนุ่มอิสราเอลนำไปแลกที่บูธแลกเปลี่ยนเงินตราบนเกาะสมุย พบว่าเป็นธนบัตรปลอมก่อนหน้านี้
จากกรณี ที่ พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด พร้อมชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด ร่วมกับ พ.ต.ท.วัสส์ธนภูมิ กุลจิตติชุติพร รอง ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจับกุม นายมาทาน หรือ MR.MATAN อายุ 25 ปี สัญชาติ อิสราเอล นายโอเมอ หรือ MR.OMER อายุ 28 ปี สัญชาติอิสราเอล ตามหมายจับของศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 341/2568 และ342/2568 ในความผิดฐาน ทำปลอมซึ่งธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศ มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศ) อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง เมื่อวันที่ 9 ต.ต.2568
จากกาคสอบสวน 2 ผู้ต้องหาไปสอบปากคำ ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเสธ ว่านำธบัตรมาจากประเทศอิสราเอล และไม่รู้ว่าเป็นของปลอม
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตรวจค้นที่พัก เจ้าหน้า พบธนบัตรดอลลาร์ฉบับละ 100 ดอลลาร์ จำนวน 48 ฉบับ ฉบับละ 50 ดอลลาร์ จำนวน 17 ฉบับ ฉบับละ 1 ดอลลาร์ จำนวน 3 ฉบับ รวม 5,653 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทย จำนวน184,861.50 บาท
จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนนำอายัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจพิสูจน์ ตรวจสอบ อีกครั้ง ด้านผู้ต้องหา ให้การอ้างว่าตนเองก็ไม่รู้เช่นกัน เนื่องจากธนบัตรดังกล่าวได้นำมาจากประเทศอิสราเอล
จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 ถือหนังสือเดินทาง เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2568 ทางด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ประเภท เป็นวีซ่านักท่องเที่ยว อนุญาตถึง วันที่ 3 ธ.ค.2568