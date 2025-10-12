พร้อมแล้ว “ลิกอร์เกมส์” คาด 2 หมื่นคนร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

นครศรีธรรมราช - เตรียมรับ 2 หมื่นคน นักเรียน-ผู้ปกครอง อปท.กว่า 93 แห่งจากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมแข่งขัน “ลิกอร์เกมส์” กีฬา อปท.รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ร้านอาหาร-ที่พัก-ท่องเที่ยวสะพัด
วันนี้ (12 ต.ค.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ หรือ "ลิกอร์เกมส์" (Ligor Games) โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง ราว 2 หมื่นคนจะเดินทางมารวมตัวที่ จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันใน 16 ชนิดกีฬา ในระหว่างวันที่ 24 ต.ค. - 2 พ.ย.
ดร.กณพ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายมีความพร้อมสมบูรณ์แบบแล้ว ในส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันลิกอร์เกมส์ ได้ติดตามตัวเลขผู้ที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันจนถึงขณะนี้มีมากกว่า 93 แห่ง ทั้ง อบจ.เทศบาล อบต. มีนักกีฬามากกว่า 6 พันคน ผู้ควบคุมทีมเกือบ 2 พันคน นอกจากนี้จะมีผู้ปกครองติดตามมาด้วย ดังนั้น จะมีผู้ที่มาพำนักใน จ.นครศรีธรรมราชประมาณ 2 หมื่นคน
ดร.กณพ กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังได้ร่วมมือและประสานงานกับหอการค้านครศรีธรรมราช จัดแคมเปญในร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อต้อนรับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ในการเข้าพัก โดยมีห้องพักรองรับมากกว่า 1 หมื่นห้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้การต้อนรับ สร้างการสะพัดของเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีด้วย