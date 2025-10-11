ไม่รอด! สองหนุ่มยิวแสบ นำธนบัตรดอลร์ล่าปลอมตระเวนแลกตามบูธแลกเงินบนเกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี - 2 หนุ่มอิสราเอล สุดแสบนำธนบัตรดอลร์ล่าปลอม ฉบับ 50 ดอลน์ล่า จำนวน 15 ฉบับ ตระเวนแลกตามบูธแลกเปลี่ยนเงินตราบนเกาะสมุย ผู้ต้องหาให้การว่าธนบัตรดังกล่าวนำมาจากอิสราเอลไม่ทราบว่าเป็นของปลอม
วันนี้ ( 11 ตุลาคม 2568 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รอง ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ รอง ผบก.ภ.จว. สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด นำโดย พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด พร้อมชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ร่วมกันตรวจค้นจับกุมตัว Mr.Matan Moshe Vahav Gabizon อายุ 25 ปี สัญชาติอิสราเอล ตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 341/2568 ลงวันที่ 11 ต.ค.2568 ข้อหา ทำซึ่งธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศ(ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศ(ดอลลาร์สหรัฐ) อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง
และจับกุม Mr.Omer Sarusi อายุ 27 ปี สัญชาติอิสราเอล ตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 342/2568 ลงวันที่ 11 ต.ค.2568 ข้อหา ทำซึ่งธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศ(ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศ(ดอลลาร์สหรัฐ) อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง
พร้อมตรวจยึด ธนบัตร(ดอลลาร์สหรัฐ) ชนิดต่างๆ รวม 68 ฉบับไว้ทำการตรวจสอบ จับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 20/123 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นำส่ง พงส.สภ.บ่อผุด ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ ก่อนการจับกุม สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 พนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลสมุย ว่ามีชายชาวต่างชาติได้นำธนบัตรต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) มาแลกเงินที่บูทแลกเงินของธนาคารออมสิน สนามบินเกาะสมุย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2568 หลังรับแจ้งพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับบุคคลผู้ก่อเหตุดังกล่าว
ต่อมาวันนี้ (11 ต.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 20/123 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบบุคคลตามหมายจับดังกล่าว จึงได้อธิบายข้อกฎหมายพร้อมแจ้งให้ทราบว่า เขาต้องถูกจับ แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาให้ทราบ และนำตัวมายัง สภ.บ่อผุด เพื่ออธิบายให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจผ่านล่ามแปลอีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกจับเข้าใจสิทธิและข้อกล่าวหาเป็นการดีแล้ว ขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้ถ้อยคำว่าธนบัตรต่างประเทศดังกล่าวนำมาจากประเทศอิสราเอล ตนเองไม่ทราบว่าเป็นธนบัตรปลอม เมื่อนำมาแลกเป็นเงินไทยสามารถแลกได้ตามปกติ