ปิดล้อมทุ่งนาใน อ.เมืองนครศรีฯ ล่าอาเขยลากหลานวัย 13 ปีข่มขืนในป่าละเมาะ

นครศรีธรรมราช - ตำรวจร่วมกับหลายหน่วยปิดล้อมทุ่งนาป่ากกใน ต.ท่าซัก อ.เมือง ล่าอาเขย หลังก่อเหตุลากหลานสาววัย 13 ปีไปข่มขืนในป่าละเมาะ พบประวัติเพิ่งพ้นโทษคดีข่มขืน-ยาเสพติด
วานนี้ (10 ต.ค.) เวลา 16.30 น. ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยกู้ภัยเข้าปิดล้อมทุ่งนาป่ากก ในท้องที่หมู่ 2 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อไล่ล่านายกิตติศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี หลังจากก่อเหตุลากเด็กหญิงวัย 13 ปี หลานสาว ไปข่มขืนในป่าละเมาะ โดยนายกิตติศักดิ์เป็นอาเขย ขณะที่เด็กหญิงได้กลับบ้านในสภาพมอมแมมเปื้อนไปทั้งตัวไปบอกยายต่อมาได้มีการแจ้งความและนำตัวเด็กไปส่ง ร.พ.มหาราช
ส่วนนายกิตติศักดิ์ ได้กลับมานอนอยู่ที่บ้านในซอยจันทร์อุดม หมู่ 2 ตำบลท่าซัก ตำรวจได้เข้าติดตาม เมื่อรู้ตัว ผู้ต้องหารายนี้ได้วิ่งหลบหนีลงไปกลางทุ่ง ตำรวจได้ระดมกำลังปิดล้อมกว่า 2 ชั่วโมง จึงจับกุมไว้ได้โดยต้องรีบนำตัวไปยัง สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากชาวบ้านต่างฮือหมายรุมประชาทัณฑ์ในสภาพทุลักทุเล
เบื้องต้นตำรวจพบประวัติว่านายกิตติศักดิ์เพิ่งพ้นโทษคดีข่มขืนและคดียาเสพติดมาได้ไม่นาน โดยมีที่อยู่ตามภูมิลำเนาคือตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช แต่หลังจากออกจากคุกได้มาอาศัยอยู่ที่ซอยจันทร์อุดม ใกล้บ้านของผู้เสียหายรายนี้ ซึ่งอาศัยอยู่กับยาย ส่วนบิดามารดาได้เสียชีวิตไปแล้ว
ด้านชาวบ้านในซอยเดียวกัน ยืนยันว่า นายกิตติศักดิ์ หรือป้อมยังคุ้มคลลั่งยาเสพติดเป็นรายวันกลางคืนมักก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงขึ้นฟ้าสร้างความหวาดกลัวรายวัน ก่อนเกิดเหตุทราบว่ายายของเด็กหญิงได้ให้เด็กหญิงคนนี้ไปซื้อข้าวสาร แต่พบว่าหายไปนานจึงตามหาแล้วมาพบว่าเด็กหญิงเดินกลับมาสภาพร้องไห้และเปื้อนไปทั้งตัว ได้บอกว่า นายกิตติศักดิ์ข่มขืนจนมีการแจ้งตำรวจและชาวบ้านกระทั่งนายป้อมได้หนีลงทุ่งแล้วถูกจับได้ในที่สุด